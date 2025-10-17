€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 23:37 17 Oct 2025

Ce meniu i-a pregătit Trump lui Zelenski, cu ocazia vizitei la Casa Albă
Autor: Iulia Horovei

Volodimir Zelenski și Donald Trump Colaj DCNews/ Sursa foto: Agerpres
 

Iată ce conține meniul pregătit pentru prânzul de lucru dintre președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski, la Casa Albă.

Președintele american Donald Trump l-a primit pe liderul de la Kiev la Casa Albă, vineri seară, marcând a treia vizită oficială a lui Volodimir Zelenski în SUA, numai în cursul acestui an.

Ce conține meniul din cadrul vizitei lui Zelenski în SUA

Potrivit meniului așezat pe o farfurie aurie în fața unui membru al delegației ucrainene, Volodimir Zelenski și restul delegației vor fi serviți cu:

  • Salată de toamnă cu anghinare crocantă, fenicul ras și vinegretă de lămâie
  • Piept de pui prăjit la tigaie, servit cu piure de cartofi dulci, fricassée de mazăre, rucola și maioneză cu rozmarin
  • Mere McIntosh și prăjitură chiffon cu caramel, alături de înghețată de clementine și sos de mure

Vizita lui Zelenski vine la doar o zi de la discuția telefonică purtată de Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin, în urma căreia cei doi au convenit să se întâlnească din nou, de data aceasta în Budapesta, Ungaria.

Trump a spus că ura dintre Zelenski și Putin este de nepătruns, astfel că va organiza întâlniri separate cu cei doi lideri, în vederea discuțiilor de pace care să pună capăt conflictului început de Rusia în Ucraina, în februarie 2022.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vizita lui Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski si Donald Trump
Trump si Zelenski
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Sfârșit cumplit pentru doi copii. Au murit înecați într-o baltă dintr-un sat din Vaslui
Publicat acum 15 minute
Ce meniu i-a pregătit Trump lui Zelenski, cu ocazia vizitei la Casa Albă
Publicat acum 29 minute
Primul "telefon-robot" din lume! Va avea AI și cameră cu braț robotic: Devine un companion emoțional ce evoluează autonom
Publicat acum 59 minute
Imaginile care au cutremurat Internetul: Ce s-a întâmplat cu victima prinsă sub o placă de beton care dădea din mână
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Spectacol celest în octombrie. Cum poți urmări cometa C/2025 R2 (SWAN)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Oct 2025
Trump se vede cu Putin la Budapesta. Chirieac: Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea
Publicat pe 15 Oct 2025
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii octombrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat pe 16 Oct 2025
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat pe 15 Oct 2025
Bogdan Chirieac: Doar așa va fi schimbat Ilie Bolojan. Este haos
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close