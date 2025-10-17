Ce meniu i-a pregătit Trump lui Zelenski, cu ocazia vizitei la Casa Albă

Iată ce conține meniul pregătit pentru prânzul de lucru dintre președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski, la Casa Albă.
Președintele american Donald Trump l-a primit pe liderul de la Kiev la Casa Albă, vineri seară, marcând a treia vizită oficială a lui Volodimir Zelenski în SUA, numai în cursul acestui an.
Potrivit meniului așezat pe o farfurie aurie în fața unui membru al delegației ucrainene, Volodimir Zelenski și restul delegației vor fi serviți cu:
The menu for the Trump-Zelensky lunch in the White House. pic.twitter.com/uXDgTHisie— Misha Komadovsky (@komadovsky) October 17, 2025
Vizita lui Zelenski vine la doar o zi de la discuția telefonică purtată de Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin, în urma căreia cei doi au convenit să se întâlnească din nou, de data aceasta în Budapesta, Ungaria.
Trump a spus că ura dintre Zelenski și Putin este de nepătruns, astfel că va organiza întâlniri separate cu cei doi lideri, în vederea discuțiilor de pace care să pună capăt conflictului început de Rusia în Ucraina, în februarie 2022.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu