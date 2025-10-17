Ce meniu i-a pregătit Trump lui Zelenski, cu ocazia vizitei la Casa Albă

Președintele american Donald Trump l-a primit pe liderul de la Kiev la Casa Albă, vineri seară, marcând a treia vizită oficială a lui Volodimir Zelenski în SUA, numai în cursul acestui an.

Ce conține meniul din cadrul vizitei lui Zelenski în SUA

Potrivit meniului așezat pe o farfurie aurie în fața unui membru al delegației ucrainene, Volodimir Zelenski și restul delegației vor fi serviți cu:

Salată de toamnă cu anghinare crocantă, fenicul ras și vinegretă de lămâie

Piept de pui prăjit la tigaie, servit cu piure de cartofi dulci, fricassée de mazăre, rucola și maioneză cu rozmarin

Mere McIntosh și prăjitură chiffon cu caramel, alături de înghețată de clementine și sos de mure

The menu for the Trump-Zelensky lunch in the White House. pic.twitter.com/uXDgTHisie — Misha Komadovsky (@komadovsky) October 17, 2025

Vizita lui Zelenski vine la doar o zi de la discuția telefonică purtată de Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin, în urma căreia cei doi au convenit să se întâlnească din nou, de data aceasta în Budapesta, Ungaria.

Trump a spus că ura dintre Zelenski și Putin este de nepătruns, astfel că va organiza întâlniri separate cu cei doi lideri, în vederea discuțiilor de pace care să pună capăt conflictului început de Rusia în Ucraina, în februarie 2022.