Data actualizării: 21:08 17 Oct 2025 | Data publicării: 20:46 17 Oct 2025

Trump: Putin și Zelenski se urăsc foarte mult
Autor: Andrei Itu

donald trump - Agerpres
 

Președintele Statelor Unite Donald Trump l-a primit pe Volodimir Zelenski, vineri seară, în a treia vizită oficială a președintelui ucrainean, în 2025, la Casa Albă.

Știre în curs de actualizare...

La începutul discuției dintre cele două delegații, Donald Trump l-a descris pe Volodimir Zelenski ca fiind ”un lider foarte puternic, un om care a trecut prin multe. A îndurat multe, iar noi am îndurat alături de el”, a spus Trump.

”Sunt încrezător că, prin ajutorul dumneavoastră, putem opri acest război”, i-a spus președintele ucrainean, mulțumindu-i de mai multe ori lui Donald Trump.

Cu privire la eventuala unei trilaterale cu Zelenski și Putin, Donald Trump a adus aminte de summitul din Egipt, unde a ”fost în aceeași încăpere cu lideri care nu se plac, dar care au reușit să se înțeleagă”.

”Acești doi lideri nu se plac și vrem să facem să fie confortabil pentru toată lumea, așa că, într-un fel sau altul, vom fi implicați în trilaterale, dar ar putea fi separate”, a spus Donald Trump.

