Data publicării: 15:14 01 Oct 2025

Ce legătură există între visele tale și sănătatea ta mentală?
Autor: Editor Team

Ce legătură există între visele tale și sănătatea ta mentală
 

Toată lumea visează, chiar și cei care spun că nu își amintesc nimic dimineața. Însă visele nu sunt doar niște imagini ciudate sau povești fără sens. Ele pot fi un semnal discret despre cum stai cu sănătatea ta mentală.

Modul în care le trăiești și le interpretezi spune mai multe decât îți imaginezi. 

De ce visele nu sunt simple întâmplări nocturne 

Creierul tău nu se oprește niciodată. Chiar și în timpul somnului, el procesează informații, emoții și experiențe. De aceea, ne spun cei de la Psychology Today în informațiile prezentate referitoare la vise, că acestea pot funcționa ca un jurnal secret, unde subconștientul își face ordine. Dacă ai perioade pline de anxietate, e foarte probabil să apară coșmaruri sau vise haotice. Dacă treci printr-o perioadă fericită, vei avea vise mai calme și pline de sens. 

Uneori ceea ce visezi e de fapt modul creierului de a-ți spune că ești copleșit și că ai nevoie de o pauză. În psihologie, această legătură e studiată atent, pentru că poate oferi indicii subtile despre echilibrul interior. 

Când visele pot semnala probleme reale 

Un vis neobișnuit nu înseamnă că ești bolnav. Totuși, atunci când ele devin frecvente, repetitive sau te lasă cu o stare apăsătoare ziua următoare, pot fi semne că sănătatea ta mentală are nevoie de mai multă atenție. Aici pot fi de ajutor ședințe online de psihoterapie, unde un specialist poate să te ghideze în înțelegerea acestor mesaje. 

Așa cum un doctor îți citește analizele de sânge, un psiholog poate să vadă în vise și emoții detalii pe care tu singur nu le poți interpreta. Unii psihoterapeuți de exceptie folosesc visele ca punct de pornire în discuții, nu ca verdict final, ceea ce face procesul mai clar și mai prietenos. 

Semnalele transmise prin vise 

Nu orice vis are o explicație directă, dar există câteva tipare care se repetă și care pot fi corelate cu starea psihică. O interpretare corectă nu înseamnă magie, ci o mai bună înțelegere a propriei persoane. Iată câteva exemple: 

  • Vise cu senzația de cădere - pot arăta lipsă de control sau nesiguranță în viața de zi cu zi;
  • Vise cu fugă sau urmărire - deseori semnalează anxietăți sau conflicte nerezolvate;
  • Vise cu examene sau teste - adesea reflectă presiuni interioare și teama de a nu fi suficient de bun;
  • Vise foarte clare și intense - pot apărea când treci prin stres cronic sau oboseală extremă. 

Legătura dintre vise, stres și sănătate 

Stresul zilnic se infiltrează în somn, iar visele devin un barometru al tensiunii acumulate. Dacă te trezești constant obosit sau cu gânduri apăsătoare, înseamnă că mintea ta nu are suficient timp să se odihnească. De multe ori, corpul și psihicul reacționează ca o orchestră – dacă un instrument e dezacordat, întreaga melodie sună straniu. 

Nu e de mirare că marii artiști, precum Salvador Dalí, foloseau visele ca sursă de inspirație. Ei au înțeles cât de mult reflectă acestea o parte ascunsă a sufletului și cât de puternic pot influența realitatea. 

Cum să privești visele mai sănătos 

Nu e nevoie să devii obsedat de fiecare detaliu al viselor, dar merită să le acorzi atenție atunci când simți că îți influențează ziua. În loc să cauți explicații rapide pe internet, poți încerca metode simple și practice: 

  • Ține un jurnal de vise - scrie imediat după ce te trezești ce ai visat; 
  • Analizează contextul - întreabă-te ce s-a întâmplat în viața ta în ziua precedentă;
  • Vorbește cu cineva - un prieten sau un terapeut poate aduce o perspectivă nouă. 

În timp, vei observa legături subtile între ceea ce trăiești și ceea ce visezi, iar asta îți va da un plus de claritate. 

Visele nu sunt doar povești ciudate din somn, ci o oglindă delicată a stării tale mentale. Dacă alegi să le înțelegi cu răbdare și să le asculți mesajele, îți poți construi un echilibru mai solid și mai autentic. 

