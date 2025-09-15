Ce le-a mărturisit prietenilor săi individul care l-a împușcat pe Charlie Kirk, înainte să se predea

Tyler Robinson, individul care l-a împușcat pe Charlie Kirk, le-a făcut o mărturisire prietenilor săi, înainte să se predea.

Suspectul în vârstă de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să-și fi mărturisit fapta prietenilor într-un chat online, chiar înainte de a se preda autorităților, potrivit a două persoane familiare cu discuția și capturilor de ecran obținute de The Washington Post.

„Hei, am vești proaste pentru voi toți. Eu am fost la UVU ieri. Îmi pare rău pentru tot”, este unul dintre mesajele de pe contul suspectului, Tyler Robinson, pe platforma online Discord.

Mesajul a fost trimis joi seara, cu aproximativ două ore înainte ca autoritățile să anunțe că Robinson a fost reținut. Un membru al grupului de chat a împărtășit o imagine a conversației cu The Post și a confirmat că acesta provenea de pe contul lui Robinson.

Discord a pus la dispoziția autorităților copia mesajului de confesiune, a precizat o persoană familiară cu modul în care compania a colaborat cu forțele de ordine. Aceasta a solicitat anonimatul deoarece nu era autorizată să discute public detalii ale anchetei.

Mesajul a fost trimis de pe contul lui Robinson către un mic grup privat de prieteni online, a adăugat sursa. Discord colaborează îndeaproape cu FBI și autoritățile locale, furnizând informații despre activitatea suspectului pe platformă.

Compania a precizat că o investigație internă nu a găsit „nicio dovadă că suspectul ar fi plănuit acest incident sau ar fi promovat violența pe Discord”.

Motivul asasinatului, încă în curs de investigare

Robinson a fost arestat săptămâna trecută, după o urmărire de 33 de ore, fiind acuzat că l-a împușcat mortal pe unul dintre cei mai importanți activiști conservatori din SUA, în timpul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley. Autoritățile au spus că un membru al familiei lui Robinson a contactat un prieten, care ulterior a alertat forțele de ordine, afirmând că Robinson ar fi recunoscut sau sugerat că a comis crima.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox (R), a declarat în weekend că motivul atacului este încă în curs de investigare, dar că suspectul părea să aibă o „ideologie de stânga”. Oficialii spun că interviurile realizate arată că Robinson a devenit „mai politic” în ultimii ani și l-ar fi criticat pe Kirk.

Conversația de pe Discord arată cum membrii grupului au reacționat la vestea împușcării lui Kirk miercurea trecută — înainte ca informațiile despre implicarea lui Robinson să devină publice. Grupul avea aproximativ 30 de membri, potrivit persoanei care a oferit capturile de ecran.

„Charlie Kirk a fost împușcat”, a scris un prieten miercuri după-amiază, conform imaginilor.

„Tocmai am văzut videoclipul, Dumnezeule...”, a scris un alt utilizator o oră și jumătate mai târziu, adăugând despre Kirk: „Tipul ăsta nu merita să se ducă așa, trist”.

Robinson anunțase și că se va preda

Singurul răspuns de pe contul lui Robinson a venit a doua zi, prin mesajul cu „veștile proaste”.

„Mă predau printr-un prieten șerif în câteva momente”, a continuat mesajul. „Mulțumesc pentru toate momentele bune și pentru râsete, ați fost minunați, vă mulțumesc pentru tot”, a mai scris el.

Nimeni nu i-a răspuns lui Robinson în noaptea respectivă, potrivit capturilor de ecran obținute de The Washington Post. Însă a doua zi, un prieten a scris că aparenta mărturisire părea să fie reală. Acesta le-a cerut membrilor grupului să „se roage pentru Tyler și pentru pocăința lui”, iar apoi s-a referit la Kirk.

„Deși politica lui Charlie Kirk nu era acceptabilă pentru unii, vă rog pe toți să spuneți o rugăciune pentru el și familia lui în aceste vremuri confuze”, a adăugat utilizatorul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News