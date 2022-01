Ce electrocasnice consumă cel mai mult curent

În România, peste trei milioane de familii plătesc, în medie, facturi de 130 de lei/lună la curent, conform Observator. Daniel Apostol, director magazin, a explicat, pentru sursa citată care este consumul electrocasnicelor pe care le avem în casă.

Cât consumă electrocasnicele din casă

În orice casă, frigiderul este cel mai mare consumator de energie, pentru că funcționează non stop. ”Consumul lui e undeva la 0,69 kw pe zi, unde poate să crească în funcţie de capacitatea lui. Adică în jur de 20 de kilowati pe lună” a spus Apostol. ”Urmează maşina de spălat. Un model din clasa D sau E, adică mai eficient energetic, are un consum mediu de 22 de kilowati pentru 30 de spălări. Dacă folosim şi un uscător de rufe, mai adăugăm încă 60 de kilowati. Ajungem la televizor. Am ales un model smart, cu diagonală de 108 cm. Dacă stăm să calculăm la o medie de 4 ore pe zi, la 30 de zile avem undeva la 11 kilowati, consum lunar.” a explicat el. Cei care folosesc un cuptor electric, mai adaugă la consum încă 20 de kilowati, pentru o medie de 30 de ore de folosire. Următoarele pe listă sunt electrocasnicele mici. Fierul de călcat consumă în jur de 2 kilowati pe oră, adică o medie de 10 kilowati pe lună, iar aspiratorul mai adaugă la factură încă 10 kilowati. Cine foloseşte şi aerul condiţionat pe post de aerotermă, poate ajunge la un consum mediu de 90 de kilowati pe lună. Totalul ajunge la 247 de kilowati pe lună. De la 1 aprilie, mai arată sursa citată, prețul pentru un astfel de consum se va ridica la 347 de lei.

Cum puteți economisi

În plus, electronicele consumă energie, prin circuitele şi senzorii ecranelor, tastaturilor sau telecomenzilor, chiar şi atunci când sunt lăsate în stand-by între 40% şi 70% din energia pe care ar consuma-o dacă ar fi aprinse. Asta înseamnă, în medie, 250 de lei risipiţi, pe an.

Adrian Vintilă, preşedinte Future Energy Leaders, a explicat cum putem economisi, în aceste condiții: ”Putem economisi până la 80 la sută dacă schimbăm becurile clasice cu becurile LED. Reducerea temperaturii interioare de la 23, cât e media în România, la 21, cum ne recomandă specialiştii din sănătate. Putem economisi anual 12 la sută la factura de căldură.”

