Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video

Petruț Rizea, învățător, a vorbit, la emisiunea Părinți Prezenți, la DC News, despre tăierea burselor pentru elevi și studenți, măsură anunțată de Ministerul Educației.

„Pentru un copil care a învățat foarte bine în școală și a avut premiul I din clasa I până în clasa a XII-a și nu a primit bursă, fiindcă mereu erau tot felul de justificări, în clasa a X-a m-am enervat și am mers la olimpiada de Psihologie, unde am luat locul 2 la nivel național. Am primit 78 de lei! Este demotivant să te străduiești să ai performanțe și să primești o bursă de 78 de lei sub argumentul că nu există bani. Cuantumul oricum era rușinos de mic, mai ales la bursa socială.

Am văzut recent la televizor o doamnă dintr-un mediu defavorizat cu trei copii și spunea că dacă nu vor mai lua bursă socială anul acesta, nu vor mai merge la școală, pentru că nu are cu ce să le cumpere ghiozdane, caiete și alte rechizite.

E nevoie să-i stimulăm pe copii, să-i încurajăm, să vadă că le sunt recunoscute meritele, iar dacă vor să facă ceva în direcția asta, e de apreciat și de recunoscut din partea celorlalți. În același timp, nu trebuie să devină un obiectiv, să învățăm pentru a primi bursă, fiindcă asta înseamnă că ne pierdem motivația pentru cunoaștere.

Poziția mea e că dacă scazi bursele, de-motivezi copiii. Cred că nu ar trebui să se umble la cuantumul burselor. Din contră, cred că ar trebui să se ia în considerare și niște măsuri de creștere a lor“, a spus, la Părinți Prezenți, învățătorul Petruț Rizea.

Cum se va vedea în educație scăderea cuantumului burselor pentru elevi

În opinia învățătorului Petruț Rizea, scăderea burselor pentru elevi va determina o de-motivare a acestora în a obține performanțe și a participa la olimpiade.

„Nu știu dacă va crește abandonul școlar doar dacă vor scădea bursele, dar cred că am remarca mai întâi o modificare la nivelul performanțelor, la olimpiade și la elevii care vor să lucreze cât mai mult pentru a obține premii și recunoașteri. Eu, în anul în care mergeam pe la olimpiade, aveam foarte mulți colegi care își doreau foarte mult să vină tocmai pentru asta, pentru că sperau să le pice ceva de buzunar pentru excursia următoare.

Cam atât de tristă e realitatea la noi, în condițiile în care în străinătate sunt burse în cuantum uriaș pentru rezultatele foarte bune ale copiilor“, a mai zis, la DC News, învățătorul Petruț Rizea.

