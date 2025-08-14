Data publicării:

EXCLUSIV  Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video

Autor: Darius Muresan | Categorie: Stiri
Reformă sau haos? Impactul noilor măsuri din Educație asupra profesorilor și pe elevilor. Petruț Rizea, la Părinți Prezenți
Reformă sau haos? Impactul noilor măsuri din Educație asupra profesorilor și pe elevilor. Petruț Rizea, la Părinți Prezenți

Învățătorul Petruț Rizea a vorbit despre tăierea burselor pentru elevi și studenți.

Petruț Rizea, învățător, a vorbit, la emisiunea Părinți Prezenți, la DC News, despre tăierea burselor pentru elevi și studenți, măsură anunțată de Ministerul Educației.

„Pentru un copil care a învățat foarte bine în școală și a avut premiul I din clasa I până în clasa a XII-a și nu a primit bursă, fiindcă mereu erau tot felul de justificări, în clasa a X-a m-am enervat și am mers la olimpiada de Psihologie, unde am luat locul 2 la nivel național. Am primit 78 de lei! Este demotivant să te străduiești să ai performanțe și să primești o bursă de 78 de lei sub argumentul că nu există bani. Cuantumul oricum era rușinos de mic, mai ales la bursa socială.

Am văzut recent la televizor o doamnă dintr-un mediu defavorizat cu trei copii și spunea că dacă nu vor mai lua bursă socială anul acesta, nu vor mai merge la școală, pentru că nu are cu ce să le cumpere ghiozdane, caiete și alte rechizite.

E nevoie să-i stimulăm pe copii, să-i încurajăm, să vadă că le sunt recunoscute meritele, iar dacă vor să facă ceva în direcția asta, e de apreciat și de recunoscut din partea celorlalți. În același timp, nu trebuie să devină un obiectiv, să învățăm pentru a primi bursă, fiindcă asta înseamnă că ne pierdem motivația pentru cunoaștere.

Poziția mea e că dacă scazi bursele, de-motivezi copiii. Cred că nu ar trebui să se umble la cuantumul burselor. Din contră, cred că ar trebui să se ia în considerare și niște măsuri de creștere a lor“, a spus, la Părinți Prezenți, învățătorul Petruț Rizea.

Cum se va vedea în educație scăderea cuantumului burselor pentru elevi

În opinia învățătorului Petruț Rizea, scăderea burselor pentru elevi va determina o de-motivare a acestora în a obține performanțe și a participa la olimpiade.

„Nu știu dacă va crește abandonul școlar doar dacă vor scădea bursele, dar cred că am remarca mai întâi o modificare la nivelul performanțelor, la olimpiade și la elevii care vor să lucreze cât mai mult pentru a obține premii și recunoașteri. Eu, în anul în care mergeam pe la olimpiade, aveam foarte mulți colegi care își doreau foarte mult să vină tocmai pentru asta, pentru că sperau să le pice ceva de buzunar pentru excursia următoare.

Cam atât de tristă e realitatea la noi, în condițiile în care în străinătate sunt burse în cuantum uriaș pentru rezultatele foarte bune ale copiilor“, a mai zis, la DC News, învățătorul Petruț Rizea.

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
14 aug 2025, 19:00
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
13 aug 2025, 18:24
Comasare școli. Prof. Cornelia Popa Stavri: Mi se pare că am dus într-un absurd extraordinar această idee a economiei
13 aug 2025, 17:22
BAC 2025, sesiunea de toamnă. Subiecte Proba la alegere a profilului
13 aug 2025, 08:33
Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă. Candidații au susținut azi Proba la Matematică sau Istorie / Update
12 aug 2025, 08:35
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
11 aug 2025, 22:26
ParintiSiPitici.ro
De ce sunt atât de revoltați profesorii pe măsura creșterii normei didactice? Prof. Petruț Rizea: „Cred că de aici vine indignarea colegilor mei” / VIDEO
14 aug 2025, 19:12
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
11 aug 2025, 22:05
Cum afectează creșterea normei didactice profesorii și elevii din România: „Nu suntem într-un sistem mecanic”
11 aug 2025, 20:38
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română / Update
11 aug 2025, 08:54
Începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Când vor fi afișate rezultatele finale
10 aug 2025, 15:33
Cea mai mare problemă din educație. Pentru ce ne pregătim, de fapt, copiii în școală? Meseriile de azi pot dispărea mâine
09 aug 2025, 16:39
Reorganizare majoră în școlile din România. Ministerul Educației, anunț pentru schimbările din toamnă
09 aug 2025, 00:01
Federațiile din Educație, demers pentru abrogarea Legii Bolojan
08 aug 2025, 09:03
Istoria ca poveste sau ca definiție academică? Lecția amară din manualele școlare / video
05 aug 2025, 09:26
Noi reglementări privind bursele pentru studenți. Ordinul ministrului Daniel David, publicat în Monitorul Oficial
05 aug 2025, 08:08
Marius Pieleanu, într-un comunicat de presă, anunță că își caută dreptatea în instanță împotriva SNSPA și a defăimării publice
04 aug 2025, 13:10
Sorin Ivan, poem: Noi, cei care am visat nemurirea…
04 aug 2025, 10:10
A început a doua sesiune a bacalaureatului. Probele de evaluare a competențelor, primul test al toamnei / Calendarul complet
04 aug 2025, 09:32
Prof. Ovidiu Pânișoară, amintire din școala generală: Doamna dirigintă a plâns când a văzut fapta
02 aug 2025, 12:28
Elevii români, 4 medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică. Rezultat istoric pentru România
02 aug 2025, 09:32
Nume istoric pentru promoția aniversară de ofițeri medici din 2025
31 iul 2025, 10:21
Profesorii au ieșit în stradă. Spun că vor întârzia începerea noului an școlar și cer demisia ministrului Educației
30 iul 2025, 11:24
ASE a încheiat înscrierile pentru Admiterea la toate ciclurile de studii universitare, sesiunea iulie 2025
30 iul 2025, 10:41
Nou curs postuniversitar lansat de Facultatea de Jurnalism a Universităţii din Bucureşti
30 iul 2025, 08:19
Victoria nevăzută a României: Am intrat pe lista scurtă, până la ultimul vot - VIDEO
28 iul 2025, 10:55
Sindicatele cer lui Nicușor Dan să nu promulge „legea austerității care lovește în profesori și elevi”
24 iul 2025, 13:18
Se reiau protestele în educație: „Se pierd 15.000 de posturi de profesor”
23 iul 2025, 15:26
Anunț referitor la masteratul didactic. Se poate modifica legea
23 iul 2025, 12:17
S-au publicat rezultatele repartizării în licee pentru absolvenţii clasei a VIII-a. Câți elevi au fost admiși
23 iul 2025, 11:50
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat (an școlar 2025 - 2026): Informare sintetică
23 iul 2025, 11:02
Ce schimbări pregătește Ministerul Educației în sistemul universitar. Se poate modifica evaluarea
23 iul 2025, 11:20
Titularizare 2025: Notele la proba scrisă au fost publicate. Ce trebuie să știi despre contestații
22 iul 2025, 10:37
Definitivat 2025, rezultate finale, după contestații. A crescut numărul celor care au promovat
21 iul 2025, 16:31
Definitivat 2025: Sinteza rezultatelor finale înregistrate la proba scrisă (după soluționarea contestațiilor)
21 iul 2025, 15:37
Aur pentru România în Australia. Elevii români, printre cei mai buni matematicieni ai lumii la Olimpiada Internaţională de Matematică
18 iul 2025, 19:26
Știința și tehnologia pe înțelesul celor mici la Galați
18 iul 2025, 12:23
Papahagi șochează: Toți trăim cumva. Esența e: cum trăim. Într-o societate civilizată, cu domni și doamne, sau ca vitele
17 iul 2025, 09:19
Adevărul despre pensia judecătorilor, egală cu salariul. Momentul în care totul s-a schimbat și cine e marele vinovat. Judecător ÎCCJ dă cărțile pe față
17 iul 2025, 10:38
Primele rezultate la Definitivat 2025. Update: Au fost publicate notele
15 iul 2025, 08:13
Titularizare 2025: Informare privind proba scrisă
14 iul 2025, 20:22
Dumitru Borțun mută lupa de pe elevi pe profesori și spune ceva foarte grav: Nu ești om/ VIDEO
14 iul 2025, 15:07
Calendar Bacalaureat, sesiunea a doua. Începe înscrierea la Bac 2025 de toamnă
14 iul 2025, 08:25
Noi măsuri pentru profesori. Daniel David: Văd o serie de manipulări și distorsiuni
11 iul 2025, 15:19
Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2025 au fost publicate
10 iul 2025, 08:03
De ce vrea Guvernul să închidă o instituție clasată în top 3 național
09 iul 2025, 09:19
Elevii gălățeni din echipa ByteForce, premiați la campionatul de robotică din Olanda
08 iul 2025, 15:20
Trei pe loc la examenul de admitere în Facultatea de Medicină, la București. Taxa de studiu, 19.000 de lei pe an
07 iul 2025, 16:14
Evaluarea Națională ar putea fi eliminată. Ministrul Educației: Copiii merită o a doua șansă
06 iul 2025, 22:06
Sindicatele din Educație încep protestele: „E foarte probabil ca, în 8 septembrie, deschiderea anului școlar să fie în stradă”
04 iul 2025, 20:21
Complexul Educațional Laude-Reut, promovabilitate 100% la Bacalaureat și performanțe de top în 2025 
04 iul 2025, 10:30
Federaţiile din educaţie anunţă calendarul protestelor. Ar putea urma chiar o grevă generală
03 iul 2025, 21:45
Cele mai noi știri
acum 16 minute
Chirieac: Vă dau o veste în exclusivitate. Dobânda ascunsă a datoriei României
acum 25 de minute
Hunter Biden intră în război cu familia Trump și face acuzații „defăimătoare, denigratoare şi incendiare“. Melania îl amenință cu instanța
acum 46 de minute
Moment amuzant într-o filmare cu Nicușor Dan. Faza a devenit virală în online / video
acum 54 de minute
25% șanse de eșec: În acest caz, Trump spune că își va vedea de conducerea SUA, sugerând că nu se va mai implica în soluționarea războiului
acum 1 ora 5 minute
Atenționare de călătorie în Grecia pentru cetățenii români
acum 1 ora 38 minute
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
acum 1 ora 44 minute
Horoscop 15 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
acum 1 ora 55 minute
Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei! Irinel: „E foarte practic să ai o tânără domnișoară care să te ajute”
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
acum 7 ore 50 minute
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
acum 7 ore 16 minute
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel