Ce economie s-a făcut cu închirierea mașinilor. Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, precizări

„În iunie, costurile lunare erau de 850.000 de lei. Astăzi am ajuns la 84.000 de lei, e adevărat, fără șoferi”, a precizat acesta arătând că a făcut o economie substațială.

Mihai Jurca a adăugat că noile autoturisme sunt închiriate doar până la finalul anului și că nu este vorba despre un contract de vânzare-cumpărare.

„Cred că e o chestiune de respect față de dumneavoastră, față de cetățeni, să clarificăm sau să prezentăm câteva date legate de subiectul care a fost comunicat ieri, prin comunicatul de presă al Guvernului. Încep prin a spune că, față de momentul de acum 100 de zile, noi am redus cheltuiala de închiriere a mașinilor de zece ori. Am pornit în iunie, de la un cost lunar de 850.000 de lei; astăzi, suntem la un cost de 84.000 de lei, e adevărat, nemaiavând și șoferi.

Cheltuiala este redusă cu 90% față de momentul în care am preluat această responsabilitate și obiectivul pe care l-am declarat atunci a fost cel de a reduce cât mai mult din cheltuielile din banii publici și continuu și muncim împreună cu colegii în fiecare zi pentru a face acest lucru. Cum vă spuneam, când am ajuns aici, aveam un contract cu RAPPS, pentru 30 de mașini cu șoferi, ale cărui costuri se ridicau la 850.000 de lei pe lună, aproximativ - vă dau cifrele aproximative, nu foarte exacte - și primul lucru pe care l-am făcut a fost să reduc numărul la jumătate, astfel că, din iunie până în septembrie la final, costul lunar a fost redus la 425.000 de lei pe lună. În toată această perioadă, am căutat soluții, astfel încât această sumă să fie și mai mica. Am cerut oferte de preț atât de la RAPPS, pentru a închiria mașini care nu mai au garanție, cu șofer sau fără șofer, și am cerut oferte de preț și de la cei doi producători de autovehicule din România, Ford și Dacia.

Ofertele pe care le-am primit de la RAPPS pentru mașini fără șofer, ieșite din garanție, au fost de 120.000 de lei pe lună, iar oferta pe care am primit-o de la Dacia a fost de 80.000 de lei pe lună. În același timp, în discuțiile cu cei de la Ford, am agreat ca prima și singura mașină electrică produsă în România, Ford Puma, să fie alocată cu un contract de comodat gratuit, să fie alocate două mașini produse la fabrica din Craiova, gratuit Guvernului, pentru a putea fi folosite pentru colegii din Cancelarie. Ceea ce am spus din primul moment este că vrem să reducem cheltuielile și este ceea ce am și făcut”, a zis Mihai Jurca.

„Și la ultima conferință de presă s-a discutat că e totuși populism ca un ministru să-și conducă mașina. Eu, având rangul de ministru, beneficiez de o mașină și șofer de la SPP, dar dacă eu voi avea nevoie și pot, voi conduce. Conduc în timpul liber, îmi face plăcere să o fac, cu atât mai mult cu cât e o mașină produsă în România”, a mai zis el.

Conferință de presă a șefului Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, pe tema reducerii cheltuielilor cu autovehiculele utilizate la nivelul Cancelariei: