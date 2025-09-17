Ce cadouri și-au oferit Donald Trump și Regele Charles, la vizita președintelui în Regatul Unit

În cadrul vizitei oficiale la Palatul Buckingham, președintele Donald Trump și soția sa, Melania, au participat la un schimb de cadouri simbolice cu Regele Charles al III-lea și Regina Camilla.

Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, se află într-o vizită oficială în Regatul Unit al Marii Britanii. După primirea fastuoasă de către Regele Charles al III-lea și Regina Camilla, cuplul prezidențial a fost invitat la o plimbare tradițională cu caleașca, în timp ce pe domeniul regal se desfășura o impresionantă procesiune militară, cu participarea unor avioane britanice și americane.

Vizita continuă cu un banchet de stat la Castelul Windsor, unde atât Donald Trump, cât și Regele Charles vor rosti discursuri în fața invitaților.

Cadouri oficiale la întâlnirea de la Palatul Buckingham

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla i-a oferit președintelui american un volum din piele, legat manual, realizat special pentru a marca a 250-a aniversare a Declarației de Independență. El a primit, de asemenea, steagul Marii Britanii care a fost arborat deasupra Palatului Buckingham în ziua celei de-a doua inaugurări a sa, în ianuarie 2025.

Primei doamne, Melania Trump, i s-a dăruit un bol din argint și email, realizat manual de artista nord-irlandeză Cara Murphy, precum și o geantă personalizată Anya Hindmarch.

Cuplul prezidențial a primit, de asemenea, o ramă foto din argint, gravată cu monograma lor comună.

Donald Trump i-a oferit regelui o replică a unei săbii a președintelui Eisenhower, ca „amintire a parteneriatului istoric care a fost esențial pentru câștigarea celui de-al Doilea Război Mondial”, în timp ce regina a primit o broșă vintage Tiffany & Co din aur de 18K, cu diamante și rubine, în formă de floare, potrivit BBC.

Citește și: Ce se ascunde în spatele primirii fastuoase a lui Trump în Marea Britanie. Analiza lui Chirieac

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News