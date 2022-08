Ce am pățit la McDonald's România. Nu cred că voi mai mânca acolo prea curând

Mănânc ocazional la McDonald's, de maxim 4-5 ori pe lună, dar sunt luni în care nu mănânc deloc, la fel cum sunt luni când poate mănânc de 7-8 ori. De la o vreme, însă, McDonald's a început să o dea în bară în a-mi livra produsele pe care le-am comandat și, astfel, „mănânc“ a devenit „mâncam“.

La sfârșitul lunii mai, la unitatea McDonald's din mall-ul ParkLake, după ce am comandat 3 meniuri Mc Combo, dintre care două erau cu Mc Puișor și cartofi prăjiți, ajuns acasă am constatat că în pachet era doar o singură porție de cartofi. Am trecut cu vederea acest fapt și am considerat că a fost vorba doar de o mică eroare.

Pe 12 iunie 2022, comandând produse la pachet de la restaurantul McDonald's din incinta aceluiași mall ParkLake, după ce am ajuns acasă, la peste 3 kilometri distanță, am observat că din comanda mea lipsesc 2 prăjituri în valoare de aproximativ 25 de RON. După acest caz, am scris un mesaj pe Facebook-ul McDonald's România, după care am fost contactat de cei de la McDonald's pentru a le da numărul meu de telefon

„Heeei! Ne pare rău pentru acest lucru, însă am vrea să ne revanșăm. Ne poți lăsa, te rugăm, numărul tău de telefon? Mulțumim mult!“, mi-au transmis, atunci, cei de la McDonald's România.

Recunosc faptul că nu am mai răspuns la mesaj, nu le-am trimis numărul de telefon și am mers pe aceeași idee, de greșeală a unității respective a restaurantului.

Al treilea caz s-a întâmplat în iulie 2022, la unitatea McDonald's de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Sectorul 3, unde, comandând la masă mai multe produse, după ce mi-au fost aduse, am constatat că lipsește o înghețată în valoare de peste 10 lei. La acel moment am mers la una dintre angajatele restaurantului, i-am arătat bonul plătit, iar aceasta și-a cerut scuze și, după 5 minute, mi-a adus la masă și înghețata respectivă.

După acest al treilea caz a fost pentru prima dată când mi-am pus serios problema dacă mai merită sau nu să mănânc la acest lanț de restaurante. Totuși, am considerat că poate fi vorba și de o eroare a aparatelor, recent montate în unitățile McDonald's, la care clienții își pot comanda singuri mâncarea. Ca atare, am recomandat angajaților, la plecarea din restaurant, să se facă o verificare a aparatelor.

Cazul care m-a determinat să boicotez acest restaurant fast-food

Pe 14 august 2022 am intrat, din nou, într-o unitate McDonald's, pe Bulevardul Basarabia, în apropiere de stația de metrou Costin Georgian. Am comandat 2 meniuri Mc Combo, cu Mc Puișor și cartofi prăjiți, un suc mare, o prăjitură și o cafea, iar după ce mi-a fost adusă comanda la masă am observat că din produse lipsește o porție de cartofi prăjiți, iar sucul mare este, de fapt, un suc mediu. Acesta a fost momentul în care mi-am dat seama că trebuie să boicotez acest lanț de restaurante.

În plus, la masa de vis-a-vis, unde 4 tineri își comandase de mâncare, după ce produsele le-au fost livrate, aceștia s-au plâns angajaților McDonald's că au primit „un suc mai mic“ decât cel comandat și că lipsește un sendviș. Aceasta situație, trăită pe viu la unitatea McDonald's de pe Bulevardul Basarabia, mi-a confirmat faptul că acest lanț de restaurante fast-food fie se confruntă cu o problemă de soft, multe produse nefiind indexate sau fiind indexate greșit, fie există rea-voință din partea companiei și bătaie de joc față de clienți și de banii acestora.

