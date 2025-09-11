Ce a pățit un șofer din Bihor, după ce a fost filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune

Polițiștii din Bihor l-au identificat pe șoferul care, zilele trecute, a pus în pericol siguranța participanților la trafic, după ce a încercat să profite de culoarul liber creat de ambulanțe.

O cameră de bord a surprins un comportament iresponsabil al unui șofer din Bihor, care a pus în pericol siguranța participanților la trafic.

Pe imagini se vede cum automobilul se află la mică distanță în spatele a două ambulanțe. Mai mult, trece peste linia continuă printre ceilalți conducători auto care fac loc ambulanței. Reprezentanții ISU Crișana au făcut o sesizare la poliție.

Gest nebunesc, sancționat!

Însă comportamentul său iresponsabil, care putea să producă o mare tragedie, a fost sancționat.

În urma verificărilor, polițiștii au aflat că este vorba despre un tânăr de 21 de ani din Bihor. El a fost amendat cu peste 2.000 de lei. Mai mult, a rămas fără permis timp de 90 de zile pentru depășire neregulamentară și comportament agresiv în trafic.

Reprezentanții ISU Crișana spun că este a doua situație de acest fel, în mai puțin de o lună, conform ȘtirileProTv.

Mare atenție! Nu faceți astfel de manevre în trafic!

Pericolul de accidente este uriaș în astfel de cazuri, iar șoferii sunt sfătuiți să nu facă astfel de manevre în trafic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News