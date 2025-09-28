Ce a găsit ministrul Rogobete la spitalul din Iași: "Avem indicii din zona penalului. Raportul va fi trimis la Parchetul General"

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a mers personal la spitalul din Iași și la 24 de ore de la vizită, spune că raportul final al Corpului de Control va fi transmis Parchetului General, deoarece există indicii de natură penală.

„Am fost ieri la spitalul din Iași, împreună cu șeful Corpului de Control și cu șeful Inspecției Sanitare de Stat pentru că am vrut să demarăm împreună acest control extins, care cel mai probabil va dura până marți sau miercuri, atunci când vom avea o formă cât mai finală a raportului. Vă spun sincer că un haos administrativ și procedural mai mare eu nu am văzut demult într-un spital și am văzut multe. Cert este că, în intervalul 14 septembrie - 24 septembrie, spitalul nu poate face dovada că a respectat sau că a implementat protocoalele specifice care există pentru limitarea acestei infecții. (...) Este un spital care arată foarte bine, am vizitat secția ATI, există acolo echipamente de ultimă generație, pe care multe spitale din România nu le au. Am verificat stocurile de consumabile, de dezinfectant, de antibiotice și nu am identificat probleme în acest sens. Vorbesc aici despre haosul administrativ și procedural într-o astfel de situație. S-a intervenit mult prea târziu, probabil atunci când numărul de copii infectați a crescut alarmant au început să ia anumite măsuri, dar și acestea erau, din punctul meu de vedere, insuficiente și ineficiente. DSP Iași a reacționat la 10 zile după ce s-a știut că există pacienți infectați în acea unitate sanitară. Cel mai ușor în astfel de situații este să dai vina pe sistem, că este subfinanțat și așa mai departe. Iată însă că nu vorbim nici de un spital subfinanțat, nici de un spital a cărui infrastructură lipsește. Discutăm despre neaplicarea procedurilor, despre neaplicarea legislației care există pentru astfel de situații”, a spus ministrul.

Raportul va fi finalizat săptămâna viitoare

El a adăugat că situația din spital s-a stabilizat între timp și că în secția ATI nu mai sunt pacienți pozitivi la bacteria care a provocat focarul.

„În urma vizitei, am solicitat statusul infecțiilor din Terapie Intensivă, din acel spital, și nu mai există niciun pacient pozitiv la acest germene. Sigur că am discutat personal cu domnul președinte Nicușor Dan, l-am asigurat că raportul Corpului de Control va fi făcut public și, dacă se vor identifica date de natură penală – și am indicii, deși nu vreau să intru în detalii în acest moment – dar sunt în contact permanent cu șeful Corpului de Control, au fost identificate indicii inclusiv din zona penalului, motiv pentru care vă asigur că voi transmite la Parchetul General raportul final atunci când el va fi finalizat, săptămâna viitoare. Vorbim despre neglijență în serviciu, dar nu vreau să mă antepronunț, pentru că nu am raportul finalizat. Principalele acuzații se duc în această zonă. Mai mult decât atât, am fost întrebat dacă doar managerul este răspunzător. Nu este doar el, dar cu siguranță că este și el răspunzător, pentru că el coordonează această activitate. Până la urmă, nu exclud ca la finalul procedurii de control să existe demiteri în această unitate sanitară sau la Direcția de Sănătate Publică”, a mai spus Rogobete.

Contextul tragediei de la Iași

Cazul a șocat opinia publică după ce mai mulți nou-născuți internați la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași au murit în urma unei infecții nosocomiale, cu o bacterie extrem de rezistentă la antibiotice. Primele cazuri au fost raportate la jumătatea lunii septembrie, însă ancheta a arătat că autoritățile sanitare nu au intervenit la timp pentru a limita răspândirea infecției.

Bacteria a fost descoperită în secția de Terapie Intensivă, acolo unde erau internați cei mai vulnerabili pacienți. Deși spitalul are echipamente moderne, lipsa unei reacții rapide și a implementării procedurilor de izolare a permis ca numărul de cazuri să crească. Cel puțin patru copii au decedat, iar mai mulți au fost transferați în alte unități sanitare.

Ministerul Sănătății a declanșat un control amplu, iar Corpul de Control a descoperit nereguli grave privind raportarea infecțiilor, aplicarea protocoalelor și coordonarea dintre conducerea spitalului și Direcția de Sănătate Publică Iași. Ancheta continuă, iar în funcție de concluziile raportului, este posibil să fie dispuse demiteri și chiar sesizări penale.