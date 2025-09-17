Data actualizării: | Data publicării:

CCR admite că legea sesizată de Nicușor Dan este neconstituțională

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Curtea Constituțională a României a admis o sesizare făcută de președintele Nicușor Dan, privind o lege care „punea în pericol proprietatea statului”.

Președintele Nicușor Dan salută faptul că miercuri, Curtea Constituțională a admis sesizarea pe care a făcut-o în luna iulie privind o lege care „punea în pericol proprietatea statului”.

„Mi-am exercitat rolul constituțional de a veghea la respectarea legii fundamentale și voi continua să intervin ori de câte ori este nevoie pentru ca legislația să respecte Constituția și angajamentele internaționale ale României”, a comentat președintele pe Facebook.

El explică faptul că legea prevedea transferul gratuit al unui teren cu o valoare semnificativă, aflat în proprietatea statului, către comuna Moara, județul Suceava.

„Am considerat că acest transfer nu respecta Constituția, pentru că: nu existau garanții suficiente că terenul va fi folosit în interes public, lipseau interdicții clare privind vânzarea sau schimbarea destinației terenului, nu erau prevăzute termene sau sancțiuni în cazul în care nu se făceau investițiile propuse, nu exista un acord clar din partea autorităților locale, așa cum cere legea”, adaugă președintele.

În concluzie, spune Nicușor Dan, „această decizie a Curții confirmă că obligația statului este să își protejeze proprietățile și interesele naționale în activitatea economică”.

CCR: Legea, neconstituțională

Curtea Constituțională a României (CCR) a stabilit că este neconstituțională trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în proprietatea publică a comunei Moara.

Conform CCR, dispozițiile art.1 din legea criticată dispun o modificare a regimului juridic aplicabil bunului imobil - teren, în suprafață de 2,24 ha, situat în intravilanul localității Bulai, comuna Moara, stabilind trecerea gratuită a acestuia din domeniul privat al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale, în vederea realizării obiectivului de investiție - Grădiniță program normal Bulai, Moara, județul Suceava.

„Referiri la terenul vizat de dispozițiile legale criticate se regăsesc în anexa nr.7.8 la Legea 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice, 'Gheorghe Ionescu-Șișești' și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare. Legea criticată nu cuprinde norme care să reflecte operațiunea de corelare cu normele juridice în vigoare, cuprinse în Legea nr.45/2009, aspect de natură să creeze confuzie asupra regimului juridic al bunului vizat”, spun judecătorii constituționali, potrivit Agerpres.

