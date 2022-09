Cazul Mahsa Amini. Cinci persoane și-au pierdut viața în protestele izbucnite la nivel național în Iran

Cinci persoane au fost ucise de forțele de securitate iraniene în timpul protestelor care au fost provocate de moartea tinerei Mahsa Amini, care a murit în custodia poliției, potrivit unei agenții de monitorizare a drepturilor omului. Organizația Hengaw pentru Drepturile Omului, o organizație înregistrată în Norvegia, care monitorizează încălcările drepturilor în Iran, a declarat că cinci persoane au fost împușcate fatal în timpul manifestațiilor din regiunea kurdă a Iranului, luni. Hengaw a spus că alte 75 de persoane au fost rănite în alte orașe în weekend.

Înaltul comisar interimar pentru drepturile omului, Nada Al-Nashif, a emis marți o declarație care arată îngrijorare la „răspunsul violent al forțelor de securitate iraniene” la demonstrații.

Între timp, guvernatorul Teheranului, Mohsen Mansouri, i-a acuzat pe protestatari că au atacat poliția și au distrus proprietățile publice, susținând într-o postare de pe Twitter că protestatarii au fost „complet organizați și instruiți să creeze tulburare în Teheran”. CNN nu a putut verifica în mod independent rapoartele despre decese și răniți. Protestele au izbucnit după moartea lui Mahsa Amini, o femeie iraniană în vârstă de 22 de ani, care a murit la Teheran, după ce a fost arestată de Poliția Moralității Iranului săptămâna trecută.

Oficialii iranieni au declarat că Amini a murit vineri după ce a suferit un „atac de cord” și a intrat în comă în urma arestării sale de săptămâna trecută. Cu toate acestea, familia ei a spus că tânăra nu avea nicio afecțiune cardiacă preexistentă. Imaginile de pe camerele de securitate editate lansate de media de stat din Iran au părut să o arate pe Amini în timp ce se prăbușește la pământ într-un centru de „reeducare” unde a fost luată pentru a primi „îndrumare” pentru ținuta ei.

Poliția de Moralitate a Iranului face parte din forțele de ordine ale țării și are sarcina de a pune în aplicare regulile sociale stricte ale Republicii Islamice, inclusiv codul vestimentar care mandatează femeile poartă un hijab în ​​public.

Various protests happening in Teheran in memory of Masha Amini after supposedly being captured, tortured and killed by the police.The arrest was justified by the fact that she wore her hijab incorrectly. #MashaAmini



