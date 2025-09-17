Cazul „Madeleine McCann”: Suspectul principal, eliberat din închisoare. Ce trebuie să facă timp de cinci ani

Principalul suspect în cazul dispariției fetiței britanice în vârstă de trei ani, Madeleine McCann, a fost eliberat din închisoare.

Suspectul principal în cazul dispariției fetiței britanice Madeleine McCann, în urmă cu 18 ani în Portugalia, a fost eliberat miercuri din închisoare în Germania, dar va trebui să poarte o brățară electronică pentru monitorizare în următorii cinci ani, transmite AFP.

Christian Brückner (48 de ani) a încheiat o pedeapsă de șapte ani de închisoare pentru un viol comis în 2005 în stațiunea portugheză Praia da Luz, victima fiind o femeie în vârstă de 72 de ani.

La începutul lunii iunie, anchetatori portughezi și germani au reluat, în sudul Portugaliei, investigațiile în Praia da Luz, în apropierea locului unde, în urmă cu 18 ani, a dispărut Madeleine McCann, caz care a ținut pentru mult timp prima pagină a publicațiilor europene.

Căutările au fost efectuate în baza unui mandat emis de Ministerul Public din Braunschweig (nordul Germaniei), care lansase o anchetă preliminară contra lui Christian Brückner, suspectat de justiția germană că a ucis-o pe Madeleine McCann.

Procurorul german Christian Wolters, care nu a putut împiedica punerea lui Brückner în libertate, s-a arătat îngrijorat de eliberarea unui individ „extrem de periculos”.

Christian Brückner a părăsit închisoarea Sehnde (nordul Germaniei) „în jurul orei 09:15 (07:15 GMT)”, a indicat un purtător de cuvânt al penitenciarului unde Brückner a executat pedeapsa pentru viol.

Obligațiile lui Christian Brückner

Wolters a precizat că Brückner va trebui să poarte o brățară electronică, să informeze în prealabil tribunalul în legătură cu orice schimbare a domiciliului sau a locului de reședință și să obțină acordul instanței. De asemenea, Christian Brückner trebuie să aibă cel puțin o dată pe lună o întâlnire cu ofițerul de probațiune desemnat.

„În caz de încălcare a acestor condiții, el este eligibil pentru o amendă sau o pedeapsă de până la trei ani de închisoare”, a adăugat procurorul german.

Potrivit revistei germane Der Spiegel, orașul Sehnde l-a informat pe Christian Brückner că pașaportul său îi va fi retras și în schimb i se va elibera o carte de identitate valabilă doar pe teritoriul german.

Justiția germană a produs senzație în 2020 declarând că este convinsă de implicarea lui Christian Brückner în dispariția lui Maddie McCann.

În 2007, Madeleine McCann, în vârstă de trei ani, a dispărut din apartamentul unde își petrecea vacanța cu părinții săi, în timp ce aceștia cinau într-un loc din apropiere. Dispariția ei a condus la o campanie internațională și o mobilizare mediatică ieșite din comun. La data producerii faptelor, Christian Brückner trăia pe coasta portugheză Algarve, în apropierea locului unde familia McCann își petrecea vacanțele, potrivit Agerpres.

