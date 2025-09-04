Cazul "Madeleine McCann": Principalul suspect, a cărui eliberare e iminentă, "foarte periculos". ''Sunt de aşteptat noi agresiuni sexuale''

Procurorul german Christian Wolters a spus că este îngrijorat de eliberarea iminentă a suspectului principal în cazul dispariţiei fetiţei britanice Madeleine McCann în urmă cu 18 ani. Wolters a subliniat, într-un interviu pentru AFP, că suspectul, Christian Brückner, rămâne foarte periculos şi că un expert psihiatric a ajuns la concluzia că sunt de aşteptat noi agresiuni sexuale, relatează Agerpres.

VEZI ȘI: Cazul "Madeleine McCann", reluat după 18 ani de la dispariția fetei: Au loc noi investigații



Trebuie să plecăm de la principiul că el va recidiva, a spus procurorul referitor la Christian Brückner, care urmează să fie eliberat înainte de 17 septembrie, după terminarea unei pedepse cu închisoarea pentru un viol comis în 2005 în staţiunea portugheză Praia da Luz, victima fiind o femeie în vârstă de 72 de ani.



La începutul lunii iunie, anchetatori portughezi şi germani au reluat, în sudul Portugaliei, investigaţiile în Praia da Luz, în apropierea locului unde, în urmă cu 18 ani, a dispărut Madeleine McCann, caz care a ţinut pentru mult timp prima pagină a publicaţiilor europene.

Maddie McCann avea doar trei ani





Căutările au fost efectuate în baza unui mandat emis de Ministerul Public din Braunschweig (nordul Germaniei), care conduce o anchetă preliminară contra lui Christian Brückner, suspectat de justiţia germană că a ucis-o pe Madeleine McCann.



Brückner a fost achitat în octombrie 2024 în Germania într-un proces pentru două agresiuni sexuale şi trei violuri comise între 2000 şi 2017 în Portugalia. Justiţia germană a produs senzaţie în 2020 declarând că este convinsă de implicarea lui Christian Brückner în dispariţia lui Maddie McCann.



În 2007, Maddie McCann, în vârstă de trei ani, a dispărut din apartamentul unde îşi petrecea vacanţa cu părinţii săi, în timp ce aceştia cinau într-un loc din apropiere. Dispariţia ei a dus la o campanie internaţională şi o mobilizare mediatică ieşite din comun. La data producerii faptelor, Christian Brückner trăia pe coasta portugheză Algarve, în apropierea locului unde familia McCann îşi petrecea vacanţele.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News