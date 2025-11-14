Cazul fetiței de 2 ani moarte la dentist: Ce sumă li se ceruse părinților pentru procedura stomatologică

Conform afirmațiilor făcute, vineri seară, la Realitatea Plus, de avocatul Georgiu Coman, familila urma să plătească suma totală de 8.000 de lei pentru procedura stomatologică. Până la momentul tragediei, părinții fetiței au plătit o parte din bani.

Mai mult, avocatul a lansat acuzații dure de malpraxis și neglijență, cu privire la analizele făcute fetiței și a administrării anesteziei intravenoase.

”Este strigător la cer ca unui copil de doi ani, cu niște analize despre care nu știm dacă erau în regulă sau nu, să i se administreze anestezic intravenos. Avem de-a face cu administrarea unei cantități foarte mari de anestezic unui copil de doar doi ani”, a declarat acesta.

Vezi și - UPDATE: Ipoteze în cazul fetiței de doi ani care a murit la dentist

Detalii despre moartea fetiței

Reamintim că pe 13 noiembrie 2025, o fetiță de 2 ani a fost dusă de părinți pentru procedură stomatologică o clinică din Sectorul 3 al Capitalei. În timpul procedurii, s-a folosit sedare profundă, respectiv anestezie intravenoasă. În jurul orei 17:30, copilul a intrat în stop cardio-respirator. Au fost făcute trei manevre de resuscitare, dar, în final, fetița nu a supraviețuit.

Ulterior, au apărut informații potrivit cărora sediul clinicii unde s-a produs tragicul incident nu avea autorizație completă pentru anestezie la acel punct de lucru.

Părinții susțin că au trimis analizele copilului înainte de procedură și că acestea arătau valori mari la ficat. Ei mai spun că angajații clinicii ar fi întârziat apelul la 112.

Părinții fetiței, acuzații grave

Mama fetiței a spus că ”a fost informată că fetița a intrat în stop abia după o oră de la începerea manevrelor”. Ea crede că întârzierea apelului la 112 ar fi putut fi decisivă pentru șansele de salvare. De asemenea, spune că au trimis analizele fetiței către medic înainte de procedură, iar rezultatele arătau valori foarte mari la ficat.

„Valorile hepatice … erau de șase ori mai mari decât normalul”, a declarat tatăl fetiței, care a mai afirmat că i s-a spus că valorile nu reprezintă un risc și că procedura poate continua.

Poliția Capitalei, Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă, a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Între timp, Ministerul Sănătății a trimis Inspecția Sanitară de Stat să verifice clinica.

Reacția reprezentanților clinicii în care a murit fetița

Crystal Dental Clinic a venit, în cursul zilei de astăzi, cu o reacție, după acest incident tragic.

Printre altele, clinica a transmis că: "Sedarea/anestezia generală se poate utiliza în situațiile în care patologia complexă depășește gradul de înțelegere al micului pacient. Acesta fiind necooperant, ar putea să se miște, iar instrumentele medicale folosite să lezeze buza/limba/obrazul copilului. În unele situații, pentru tratamentul optim al copiilor foarte mici, anxioși sau cu nevoi speciale, sedarea este recomandată tocmai pentru a permite realizarea actului medical în condiții de siguranță, fără traumă fizică sau emoțională pentru copil". Citește continuarea AICI.

Vezi și - Detalii în cazul fetiței care a murit la dentist. Cine răspunde? Condițiile obligatorii când faci o astfel de anestezie