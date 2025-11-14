€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Cazul fetiței de 2 ani moarte la dentist: Ce sumă li se ceruse părinților pentru procedura stomatologică
Data actualizării: 22:29 14 Noi 2025 | Data publicării: 22:18 14 Noi 2025

Cazul fetiței de 2 ani moarte la dentist: Ce sumă li se ceruse părinților pentru procedura stomatologică
Autor: Andrei Itu

contraindicatii-implant-dentar_35084800 Sursa foto: elements.envato.com
 

Avocatul Georgiu Coman, care reprezintă familia fetiței de 2 ani moarte într-o clinică stomatologică din București, a făcut noi declarații despre tragicul eveniment.

Conform afirmațiilor făcute, vineri seară, la Realitatea Plus, de avocatul Georgiu Coman, familila urma să plătească suma totală de 8.000 de lei pentru procedura stomatologică. Până la momentul tragediei, părinții fetiței au plătit o parte din bani.

Mai mult, avocatul a lansat acuzații dure de malpraxis și neglijență, cu privire la analizele făcute fetiței și a administrării anesteziei intravenoase.

”Este strigător la cer ca unui copil de doi ani, cu niște analize despre care nu știm dacă erau în regulă sau nu, să i se administreze anestezic intravenos. Avem de-a face cu administrarea unei cantități foarte mari de anestezic unui copil de doar doi ani”, a declarat acesta.

Vezi și - UPDATE: Ipoteze în cazul fetiței de doi ani care a murit la dentist 

Detalii despre moartea fetiței

Reamintim că pe 13 noiembrie 2025, o fetiță de 2 ani a fost dusă de părinți pentru procedură stomatologică o clinică din Sectorul 3 al Capitalei. În timpul procedurii, s-a folosit sedare profundă, respectiv anestezie intravenoasă. În jurul orei 17:30, copilul a intrat în stop cardio-respirator. Au fost făcute trei manevre de resuscitare, dar, în final, fetița nu a supraviețuit.

Ulterior, au apărut informații potrivit cărora sediul clinicii unde s-a produs tragicul incident nu avea autorizație completă pentru anestezie la acel punct de lucru.

Părinții susțin că au trimis analizele copilului înainte de procedură și că acestea arătau valori mari la ficat. Ei mai spun că angajații clinicii ar fi întârziat apelul la 112.

Părinții fetiței, acuzații grave

Mama fetiței a spus că ”a fost informată că fetița a intrat în stop abia după o oră de la începerea manevrelor”. Ea crede că întârzierea apelului la 112 ar fi putut fi decisivă pentru șansele de salvare. De asemenea, spune că au trimis analizele fetiței către medic înainte de procedură, iar rezultatele arătau valori foarte mari la ficat.

„Valorile hepatice … erau de șase ori mai mari decât normalul”, a declarat tatăl fetiței, care a mai afirmat că i s-a spus că valorile nu reprezintă un risc și că procedura poate continua.

Poliția Capitalei, Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă, a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Între timp, Ministerul Sănătății a trimis Inspecția Sanitară de Stat să verifice clinica.

Reacția reprezentanților clinicii în care a murit fetița

Crystal Dental Clinic a venit, în cursul zilei de astăzi, cu o reacție, după acest incident tragic.

Printre altele, clinica a transmis că: "Sedarea/anestezia generală se poate utiliza în situațiile în care patologia complexă depășește gradul de înțelegere al micului pacient. Acesta fiind necooperant, ar putea să se miște, iar instrumentele medicale folosite să lezeze buza/limba/obrazul copilului. În unele situații, pentru tratamentul optim al copiilor foarte mici, anxioși sau cu nevoi speciale, sedarea este recomandată tocmai pentru a permite realizarea actului medical în condiții de siguranță, fără traumă fizică sau emoțională pentru copil". Citește continuarea AICI.

Vezi și - Detalii în cazul fetiței care a murit la dentist. Cine răspunde? Condițiile obligatorii când faci o astfel de anestezie

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dentist
fetita dentist
avocat georgiu coman
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Regele Charles al III-lea a împlinit de 77 de ani. Cum a sărbătorit
Publicat acum 7 minute
Incendiu la un restaurant în Constanța. Zeci de persoane evacuate
Publicat acum 19 minute
Cazul fetiței de 2 ani moarte la dentist: Ce sumă li se ceruse părinților pentru procedura stomatologică
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Protest la ÎCCJ împotriva Liei Savonea. Circulația a fost blocată: "Lie, lie, ciocârlie, cum îi scapi de puşcărie"
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Mitul CD-ului atârnat la oglinda retrovizoare care te ajută să păcălești radarul, demontat de Titi Aur
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
Publicat pe 12 Noi 2025
Adevărul din spatele reformei administrației publice. Elena Cristian divulgă date din ancheta DC NEWS despre angajații-fantomă
Publicat acum 13 ore si 23 minute
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 12 Noi 2025
Sondaj Avangarde: Băluță (PSD), Ciucu (PNL) și Drulă (USR) în topul preferințelor bucureștenilor. Cine cred oamenii că va ieși primar
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close