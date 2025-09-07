Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea

UPDATE: Rudele bărbatului spun că ar fi vorba de o sinucidere, notează b365.ro. Șoferul avea aproximativ 40 de ani. Acesta ar fi suferit din dragoste. Bărbatul avea un copil mic și era divorțat, însă s-ar fi certat cu noua sa iubită. Femeia cu care se afla acum într-o relație ar fi cerut ordin de protecție împotriva bărbatului.

---

Un bărbat a decedat, duminică dimineaţă, după ce autoturismul cu care se deplasa pe Şoseaua de Centură, dinspre Popeşti către Domneşti, a căzut de pe o pasarelă pe calea ferată şi a luat foc.



Poliţiştii Serviciului Rutier Ilfov sosiţi la faţa locului au constatat că este vorba despre un autoturism care, în timp ce urca pe sensul giratoriu de la o intersecţie cu şoseaua Berceni, ar fi lovit parapetul şi a căzut pe calea ferată, ulterior acesta luând foc, informează Brigada Rutieră a Capitalei.



La locul evenimentului au fost prezenţi pompierii care au lichidat incendiul şi au constatat că în autoturism se afla conducătorul auto, respectiv un bărbat de 40 de ani, acesta fiind carbonizat.



Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Surse media, citate de B1 TV, vorbesc despre posibilitatea unei sinucideri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News