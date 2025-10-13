€ 5.0903
Data actualizării: 21:01 13 Oct 2025 | Data publicării: 19:56 13 Oct 2025

Caz incredibil la Tribunalul București. O judecătoare nu a redactat hotărâri de 10 ani. Inculpați, cu acuzații grave, sunt liberi!
Autor: Roxana Neagu

zeita-justitiei-justitie-judecator_75118200 Sursa: Unsplash
 

Caz halucinant în magistratură. O judecătoare a fost trimisă în judecată după ce nu a redactat la timp mai bine de 800 hotărâri judecătorești. Cea mai veche hotărâre este de 10 ani. Într-un dosar, patru inculpați sunt liberi de 5 ani.

Judecătoarea Monica Claudia Cipariu, de la Tribunalul Bucureşti, a fost trimisă în judecată de Parchetul General pentru abuz în serviciu. Ea este acuzată că a întârziat aproape cinci ani să redacteze motivarea într-un dosar în care patru bărbați erau acuzați de tentativă de omor. 

Judecătoarea nu ar fi emis motivarea, cu rea-credință

Acuzațiile sunt că nu a respectat, cu bună știință, legea. Deci nu a motivat pentru că nu a vrut, conștientă fiind de absența motivării. 

”Inculpata nu a respectat prevederile normelor de procedură penală şi a omis să redacteze, în decursul a mai bine de patru ani, o sentinţă penală pronunţată la 1 septembrie 2020, nerespectând cu bună ştiinţă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 406 alin. 3 Cod procedură penală, încălcând astfel prevederile art. 8 din Codul de procedură penală. Prin acest comportament a fost împiedicată tragerea la răspundere penală, începând de la 1 octombrie 2020 şi până în prezent, a patru inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, în stare de recidivă post-executorie”, spune Parchetul într-un comunicat de presă.

Cea mai veche hotărâre ”întârziată”, de acum 10 ani

Procurorii spun că judecătoarea a acționat cu rea-credință. Ea este acuzată că a afectat grav dreptul a două persoane vătămate la soluţionarea cauzei cu celeritate şi într-un termen rezonabil. În dosarul în care, practic, a refuzat să redacteze motivarea, bărbații inculpați erau condamnați la pedepse între 5 și 12 ani de închisoare. Ei s-au aflat sub măsura arestării preventive, a arestului la domiciliu şi, ulterior, a controlului judiciar până la data de 17.01.2020, după care au fost lăsaţi în libertate. După această dată, unul dintre inculpaţi a comis mai multe infracţiuni de furt, fiind condamnat în alte două dosare.

În luna iunie a acestui an, Inspecţia Judiciară a deschis o anchetă împotriva judecătoarei Monica Claudia Cipariu, după ce s-a constatat că nu a redactat la timp 821 de hotărâri judecătoreşti, cea mai veche fiind pronunţată la data de 3 noiembrie 2015.

Și în trecut, judecătoarea a mai fost sancţionată disciplinar pentru întârzieri mari în redactarea soluţiilor din dosare.

