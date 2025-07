Câți bani au spart oamenii care au mers la Beach, Please! 

Au fost 100,000 de participanți în fiecare zi și am avut un vârf de 155,000 în ziua de sâmbătă la festivalul Beach, Please!

„Beach, Please! nu mai e doar un festival – e un fenomen cultural care pornește din România și face valuri în toată lumea. Suntem mândri că am demonstrat, din nou, că o echipă tânără și ambițioasă poate pune România pe harta marilor evenimente internaționale. Misiunea noastră rămâne aceeași: să oferim generației noastre un spațiu sigur, foarte bine organizat și conectat la tot ce înseamnă muzica și cultura momentului”, a spus Selly (Andrei Șelaru), co-fondator Beach, Please!

Impactul economic al festivalului a fost semnificativ: peste 70 de milioane de euro generați în economie, o cifră care reflectă dezvoltarea accelerată a zonei Costinești și a litoralului românesc. În festival, pe parcursul celor 5 zile, participanții au cheltuit 11 milioane de euro.

Entuziasmul pentru ediția viitoare este deja vizibil – în primele zile de presale s-au vândut peste 50.000 de bilete pentru Beach, Please! 2026, iar organizatorii au ofertat deja artiști internaționali de mare anvergură și speră să poată anunța foarte curând primul headliner.

Vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, a anunțat luni că se va face o analiză pe marginea desfășurării Festivalului Beach Please, așa cum se obișnuiește după fiecare astfel de eveniment.



„Sigur, se face o analiză după fiecare astfel de festival, nu numai după Beach Please, și, după fiecare analiză, fie avem propuneri de luat măsuri în interior, pe internalizarea acestor experiențe, după fiecare mare festival, fie facem și comunicare publică cu privire la cele constatate. Fenomenul festivalului a devenit unul foarte important în România. Sunt zeci de mii de festivaluri anual, mici, medii și mari. (...) În toate noi avem mobilizate forțe integrate între Jandarmerie, Poliție, IGSU, chiar și Poliția de Frontieră. Avem unități canine. Anul acesta am intervenit în premieră cu drone pentru supravegherea acestor festivaluri. Această activitate de monitorizare este o activitate sofisticată, din ce în ce mai mult, pentru că, repet, a devenit o cazuistică în sine, o linie de muncă foarte importantă”, a declarat Predoiu, la Palatul Parlamentului.



Potrivit acestuia, la astfel de evenimente participă foarte multe persoane și, ca urmare, se iau măsurile de precauție necesare.



„Sunt aglomerări mari de persoane care pot degenera foarte ușor, mai ales în caz de suprapunere de fenomene meteorologice foarte grave, furtuni iscate brusc sau incendii și așa mai departe. Deci, ne luăm toate precauții necesare. Și, după fiecare festival, noi facem această analiză pentru structurile interne, să le trecem la capitolul 'lecții învățate', 'experiențe acumulate', și de a lua măsuri de perfecționare a intervenției la cazurile ulterioare și, în același timp, o comunicare publică. Va exista o astfel de comunicare structurată după ce încheiem această analiză. Festivalul s-a încheiat de-abia aseară”, a explicat ministrul Predoiu.

