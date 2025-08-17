Câte atacuri a lansat Rusia în Zaporojie la o zi după summitul Trump - Putin din Alaska

Trupele ruse au lansat atacuri, în ultimele 24 de ore, la o zi după întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin.

Este vorba despre 505 atacuri împotriva a zece localităţi din regiunea Zaporojie, a informat administratorul militar al zonei, Ivan Fedorov, pe contul său de Telegram, transmite duminică EFE.



Din aceste numeroase atacuri, 15 au fost atacuri aeriene asupra localităţilor Preobrazenka, Novodanilivka, Mala, Tokmak şi Biloria.

343 de atacuri cu drone





De asemenea, au fost înregistrate 343 de atacuri cu drone. Autorităţile ucrainene au primit 15 rapoarte de daune asupra unor locuinţe, apartamente, vehicule şi instituţii de educaţie. Până în prezent nu s-au raportat răniţi civili. Cu o zi înainte, în schimb, în regiunea Doneţk, cinci persoane au murit ca urmare a atacurilor ruseşti, iar alte patru au fost rănite, scrie Agerpres.

