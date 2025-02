Cătălin Predoiu și ambasadorul Arabiei Saudite pun bazele unor noi parteneriate în diverse domenii

Cătălin Predoiu a subliniat importanța întăririi cooperării cu state din afacerea UE, având în vedere amenințările transnaționale. Au fost menționate progrese în colaborarea existentă, inclusiv în domeniul protecției civile, apreciind experiența României în gestionarea situațiilor de urgență.

"Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în România, E.S. domnul Mohammed Abdulghani Khayat, desfășurată la sediul M.A.I.

Întâlnirea a urmărit consolidarea și extinderea cooperării bilaterale în domenii de interes comun, cu accent pe activități de schimb de informații, inclusiv în context de contraterorism, lupta împotriva drogurilor și a criminalității organizate, protecție civilă, dezvoltare de bune practici în materie de securitate cibernetică, inovare, digitalizare, precum și programe de consolidare a capacităților instituționale.

Contextul internațional complex, multitudinea de amenințări la adresa ordinii, siguranței și securității publice, precum și nevoia de adaptare la cele mai înalte standarde de performanță a determinat interesul MAI pentru a explora experiența și bunele practici în aceste domenii ale Arabiei Saudite. Ministrul Predoiu a evocat necesitatea întăririi cooperării într-un context mai larg, cu state din afara UE, având în vedere că fenomene precum criminalitatea organizată, infracțiunile cyber sau traficul de droguri au un caracter transnațional, din punctul de vedere al manifestărilor și consecințelor pe care le au pentru societățile noastre.

La nivelul autorităților de aplicare a legii din cele două state există deja o cooperare importantă, materializată prin activități consistente în diferite domenii, cum ar fi: combaterea criminalității organizate sau traficul de droguri, unde au fost derulate programe de pregătire și schimb de experiență. Interlocutorii au evocat și contactele deja existente între cele două ministere în domeniul protecției civile, în acest sens fiind extrem de apreciate experiența și bunele practici dezvoltate de România, prin Departamentul pentru Situații de Urgență.", se arată in comunicatul de presă.

Cooperare în domeniul securității, digitalizării și tehnologiilor inovative

Ministrul Cătălin Predoiu a discutat cu ambasadorul Arabiei Saudite, Mohammed Abdulghani Khayat, despre implementarea tehnologiilor avansate, precum dronele, roboții și inteligența artificială, pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor și eficiența în domeniul securității publice și protecției frontierei. Acesta a exprimat interesul pentru modelul centrelor virtuale de poliție din Arabia Saudită și vehiculul electric Lucid Air folosit în poliție. Ambasadorul saudit a apreciat cooperarea existentă în combaterea criminalității și a contraterorismului și a susținut continuarea schimburilor de experiență, evidențiind și potențialul României în protecția civilă și securitatea cibernetică.

"O altă preocupare a MAI abordată pe parcursul întâlnirii a fost cea referitoare la dezvoltarea celor mai bune practici în materie de inovare și digitalizare, dezvoltare și utilizare de tehnologii de ultimă oră – drone, roboți, AI – astfel încât instituția să poată pune la dispoziția cetățeanului servicii de calitate adaptate la evoluțiile tehnologice de dată recentă și să crească eficiența acțiunilor din domeniul ordinii, siguranței publice, supravegherii și protecției frontierei naționale.

Recunoscând experiența acestui stat și planurile extinse de a deveni un hub global pentru inteligența artificială până în 2030 și în contextul discuțiilor mai ample pe care instituția le are atât la nivel național, cât și cu parteneri internaționali pe marginea acestui subiect, ministrul Predoiu a evidențiat interesul pentru implementarea unor soluții moderne care să vină în sprijinul activității personalului MAI prin utilizarea de tehnologii avansate. Demnitarul român a abordat și chestiunea transformării digitale a serviciilor de poliție, având în vedere succesul centrelor virtuale de poliție din Arabia Saudită. Partea română și-a exprimat interesul pentru explorarea posibilității de implementare a acestui model în România, facilitând astfel accesul cetățenilor la servicii de poliție în zonele mai greu accesibile. De interes pentru activitatea forțelor de poliție este și vehiculul electric Lucid Air, integrat cu succes în flota de poliție a Regatului, domnul Predoiu exprimându-și interesul pentru a vedea cum funcționează, ce beneficii aduce, care sunt tehnologiile implementate, pentru a analiza dacă pot fi explorate oportunități de colaborare și în acest sector inovator.

E.S. domnul ambasador Mohammed Abdulghani KHAYAT a apreciat relațiile de colaborare dezvoltate până în prezent cu autoritățile de aplicare a legii din România, punctând activitățile de pregătire și schimb de experiență în domeniul drogurilor și combaterii criminalității organizate, precum și dorința de a continua această bună practică și pe viitor. A amintit experiența consolidată a Regatului Arabiei Saudite în activități de contraterorism și protecție a securității interne, cele două părți stabilind necesitatea de a dezvolta conlucrarea și în aceste domenii.

A salutat aprecierile ministrului Predoiu referitoare la potențialul Regatului Saudit în domenii care vizează digitalizarea și inovarea și a exprimat deschidere pentru demararea unor schimburi de experiență și discuții în aceste domenii.

ES domnul ambasador Mohammed Abdulghani KHAYAT a subliniat experiența extinsă a României în domeniul protecției civile și tehnologiei cyber și a exprimat speranța că activitățile derulate în comun, până în prezent, vor continua cu același succes. În acest context, ministrul Predoiu a reiterat invitația adresată directorului general al Apărării Civile din Arabia Saudită de a efectua o vizită de lucru în România, o primă oportunitate constituind-o Exercițiul internațional de răspuns la situații de urgență (ConvEx-3) pe care România îl va organiza la București, în perioada 24-25 iunie, 2025 sub egida Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.", se arată in comunicatul de presă.

Cătălin Predoiu: Interesele comune fac ca distanțele să se apropie

La întâlnirea cu ambasadorul Arabiei Saudite, Cătălin Predoiu a subliniat importanța aprofundării relațiilor bilaterale și a continuării dialogului pentru proiecte comune. România și Arabia Saudită împărtășesc interese comune în domenii precum securitatea frontierelor, combaterea traficului de droguri și migrației ilegale. Potrivit acestuia, România se află pe o cale de progres semnificativ în asigurarea siguranței cetățenilor și intervențiile în situații de urgență, iar tehnologiile moderne, precum dronele și roboții, vor juca un rol esențial în viitor.

"La finalul întrevederii, cei doi interlocutori au exprimat dorința comună de a aprofunda relațiile bilaterale și de a continua dialogul în vederea realizării unor proiecte de interes comun.

“Interesele comune fac ca distanțele să se apropie. Avem deja o colaborare istorică, tradițională, pe care ne dorim să o dezvoltăm. O protecție eficientă a frontierelor naționale, întărirea securității interne, combaterea traficului de droguri și a migrației ilegale sunt obiective importante, aflate la vârful agendei ambelor țări, iar din această perspectivă, conlucrarea nu poate fi decât benefică pentru statele noastre, ca parteneri de nădejde. În ultimii aproape doi ani, am făcut progrese consistente la nivelul MAI, pe toate planurile, într-un ritm susținut. România este una dintre cele mai sigure țări din Uniunea Europeană, recunoscută ca atare de toate studiile și rapoartele UE și Departamentului de Stat. Siguranța cetățenilor este un bun câștigat cu munca zilnică a profesioniștilor din M.A.I., a Poliției Române și a Jandarmeriei, în principal. De asemenea, Poliția de Frontieră a obținut o reducere a migrației ilegale cu aproximativ 80% față de anul precedent. România nu se confruntă practic cu problema migrației, care este una critică în alte state europene. Iar în privința intervenției în situații de urgență civilă, este cunoscut și recunoscut în lume că avem unul din cele mai bune sisteme din Europa, pentru că am înțeles să integrăm organizarea și intervenția pompierilor cu a SMURD și IGAV, cu suport de la Jandarmeria și Poliția Română, după caz. Nu ne oprim aici. Dorim să creștem eficiența intervențiilor noastre, să ne dezvoltăm și să ne modernizăm. Acest lucru nu se poate face fără sprijinul noilor tehnologii, așa cum se întâmplă peste tot în lume. În contextul unui deficit uman accentuat, singura soluție pentru dezvoltare și modernizare este folosirea noilor tehnologii, drone și roboți, în primă fază, în activitatea de protejare a drepturilor și libertăților cetățenilor pașnici în fața celor violenți, în păstrarea unei străzi pașnice și sigure în România, în protejarea frontierei de stat, în intervenția în situații de urgență civilă și apărare civilă.

Continuând seria discuțiilor cu partenerii noștri externi, am avut un schimb de idei extrem de interesant și fructuos cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite la București, în care am punctat toate aceste aspecte. Am stabilit aprofundarea dialogului în perioada următoare, convins fiind că această întâlnire va sta la baza unui dialog din ce în ce mai consistent între autoritățile noastre”, a declarat ministrul român al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu", potrivit comunicatului.

Background Regatul Arabiei Saudite, domeniul afacerilor interne

Potrivit comunicatului, Arabia Saudită investește masiv în digitalizare și inovare prin „Vision 2030”, cu scopul de a deveni un hub global pentru inteligența artificială până în 2030. Autoritatea Saudită pentru Date și Inteligență Artificială coordonează acest proiect, investind în cercetare, educație și infrastructură digitală.

"Arabia Saudită a investit masiv în digitalizare și inovare ca parte a „Vision 2030”, o strategie națională menită să dezvolte sectoare precum tehnologia, inteligența artificială și infrastructura digitală. Totodată, potrivit Strategiei, obiectivul este ca Arabia Saudită să devină un hub global pentru inteligența artificială până în 2030.

Implementarea obiectivelor se află în coordonarea Autorității Saudite pentru Date și Inteligență Artificială (SDAIA) și presupune investiții majore în cercetare, infrastructură digitală, educație și reglementare. Agenția a fost înființată în 2019 și are rol de autoritate națională de aplicare a protecției datelor și de supraveghere a implementării Strategiei privind Inteligența Artificială a Regatului.

Arabia Saudită avansează la nivel global în domeniul tehnologiilor de date și al inteligenței artificiale, iar 81% dintre agențiile guvernamentale beneficiază de acestea.

Ministerul saudit de Interne a dezvăluit noul său vehicul inteligent, Lucid Air, la Expoziția Mondială de Apărare din 2024. Acesta a fost integrat în flota de poliție. Mașina beneficiază de cele mai recente progrese ale inteligenței artificiale, capabilă să identifice vehiculele care încalcă legislația rutieră, precum și să identifice persoanele căutate. Poate chiar determina comportamentul lor citind expresiile faciale prin intermediul celor șase camere încorporate. Mașina are pe plafon o dronă, care poate fi ridicată pentru a filma și fotografia potențiale activități criminale, astfel nefiind pusă în pericol viața ofițerilor de poliție.

În Arabia Saudită, au fost lansate în 2024 Centre virtuale de poliție, ca parte a transformării digitale avansate și a îmbunătățirii eficienței operaționale în Regat. Facilitatea va fi disponibilă în centre comerciale și zone rezidențiale noi care nu au acces la secțiile tradiționale de poliție.

Acestea asigură toate serviciile oferite de poliția convențională prin apăsarea pictogramelor de pe ecran pentru a depune rapoarte, actualizări sau pentru a discuta cu ofițerul de poliție de gardă.", se arată in comunicatul de presă emis de Ministerul Afacerilor Interne.

