Câtă cremă tartinabilă cu ciocolată ar trebui să mănânci. Explicația Mihaelei Bilic

Potrivit medicului, crema tartinabilă de alune cu ciocolată are în compoziție foarte mult zahăr, ulei de palmier și alune, ceea ce o face să fie un produs bogat în calorii, iar porția recomandată este de 15 g, adică o linguriță.

„O știți cu toții, nu-i așa? Merge bine cu clătite sau cu înghețată. Nu o să-i spun numele. Se numește, așa ca generic, cremă tartinabilă de alune cu ciocolată.

Ați avut vreodată curiozitatea să citiți eticheta? Haideți că am descifrat-o eu să vedem împreună ce conține. Acest borcan de 400 grame are așa... O să mă urâți.

Pe primul loc, zahărul. 56% zahăr, ceea ce în 400 grame înseamnă 225 grame. Ăsta-i zahărul.

Apoi avem ulei de palmier, următorul ingredient. Grăsimile din povestea asta tartinabilă sunt 30%, ceea ce ne duce la un total de 120 ml de ulei.

Sunt și alunele în poveste? Ei bine, da. Ingredient mai la coadă: 15% alune de pădure, ceea ce la un borcan înseamnă 60 grame.

Deci, dragii mei, asta este ea și astea sunt ingredientele. Zahăr, ulei de palmier și alune. Ok, mai avem și un pic de cacao ca să obținem culoarea asta. Mai avem și niște lapte praf: 6 grame de proteine la 100. Caloriile sunt exact ca în ciocolată: 550 de calorii suta de grame. Și ce să vezi? Cât credeți că este porția corectă din acest tartinabil concentrat? Ei bine, porția corectă înseamnă 15 grame.

Producătorii au făcut și un borcanel din acesta delicat și simpatic. Nu, ăsta nu este porția corectă. Acest borcanel, cât îl vedeți de mic, are 30 grame, deci în el sunt două porții. Așa că, vreți sau nu vreți să acceptați, porția corectă din tartinabila de alune cu ciocolată este o linguriță, 15 grame, 80 de calorii și aici avem două porții", a spus Mihaela Bilic, într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.