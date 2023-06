Cât costau lucrările pentru casa lui Godină. Meșterul vine cu sumele după ce polițistul s-a plâns. „Cine ești tu să îmi fie rușine de tine? Nu ești vreun zeu. Pentru mine, ești doar un client”

„Cu meșterul cazi de acord la o zi și un preț, iar a doua zi îți spune că nu mai poate veni la data stabilită, ci doar peste o săptâmână, iar în următoarea săptămână îți spune că de fapt mai trebuie ceva în plus peste suma aia. Ce încredere să mai ai într-un astfel de om? Mai ai curaj să te înhami la ceva când începe cu lucruri d-astea? (...) Nu știu ce voi face cu casa până la urmă, mi-a cam terminat bateriile, așa că cel mai probabil voi lua o pauză, după care nu îmi rămâne decât să mă apuc de tencuit, sunt convins că o să îmi iasă până la urmă, că doar nu am de construit vreun viaduct, sunt doar câțiva pereți de cărămidă”, a zis Marian Godină. Punctul său de vedere integral poate fi citit aici - https://www.dcnews.ro/politistul-godina-nervos-pe-niste-mesteri-spune-ca-a-decis-sa-se-reprofileze-pentru-o-vreme-si-a-zis-ca-nu-va-intarzia-niciodata-la-munca_920411.html

Daniel, meșterul, vine cu o variantă ușor diferită. El a zis că, prin replica dată, nu vrea să-l atace pe Marian Godină, dar vrea să-i apere pe muncitorii care lucrează cinstit și nu merită să fie criticați.

„Eu trebuia să-i fac lucrarea celebrului Marian Godină și uite că nu s-a întâmplat acest lucru. Eu nu-l atac pe acest om, nu mă folosesc de numele lui, vreau doar să vă povestesc ce se întâmplă cu adevărat în spatele a ceea ce vedeți pe rețelele sociale. (...) O firmă s-a gândit să-i sponsorizeze o parte din manopera pentru amenajarea casei. Firma respectivă s-a gândit la mine să-i fac execuția lucrării. Am dat un acord de principiu. Seara m-a sunat Marian Godină și am stabilit să merg la Brașov a doua zi pentru a vedea despre ce este vorba. M-am dus acolo, era o lucrare destul de mare. Omul are o casă foarte mare pe care a împărțit-o în două și urma să facă două apartamente de lux acolo. Chiar putea să facă și o mansardă”, a zis Daniel.

„Seara i-am făcut un deviz. Era destul de muncă. El se vaită că prețurile erau nesimțite. Apropo de asta... nu este atât de sărac pe cât vă lasă pe voi să credeți. Dar fiecare crede ce vrea. (...) Devizul inițial pentru interior era undeva la 28.000 lei + TVA. Apoi a zis că vrea deviz și pentru exterior unde avea de tencuit, de pus vată bazaltică, plus aplicare de tencuială decorativă. În total costa cu tot cu TVA 50.000 de lei. Urma să stabilim cheltuielile cu transport, masă, cazare. Deci firma care îl sponsoriza ar fi trebuit să plătească manopera, iar el trebuia să plătească aceste costuri cu transportul, masa și cazarea”, a mai zis Daniel.

„Urma să ne apucăm de treabă, el mă tot chema, dar i-am zis că nu pot să vin fără un contract ferm. Și ce credeți că s-a întâmplat? Am calculat cât costă cazarea. Lucrarea ar fi durat cam 40 de zile lucrătoare. Suma era undeva la 17.000 lei - cazarea, masa și transportul muncitorilor pentru 40 de zile. Atât trebuia să plătească Marian Godină. Aici a început nebunia. Omul nu a fost de acord. I-am zis ok și mi-am continuat treaba”, a mai zis Daniel.

„Apoi mi-a dat un mesaj prin care mi-a zis că nu a înțeles bine. I-am zis că eu acum nu mai sunt disponibil. Omul a început să aplice practici „polițienești”. Mi-a zis: „tu nu ai rușine oare? Nu ți-e rușine de mine?” Dar cine ești tu să îmi fie rușine de tine? Nu ești vreun zeu. Pentru mine ești un client și trebuie să plătești”, a mai zis Daniel.

Marian Godină a zis că va învăța să dea el cu glet

„O să învăț și să dau cu glet și tot ce mai trebuie. Nu am să fac asta nici pentru că românul se crede bun la toate, nici din zgârcenie, ci o voi face pentru că nu voi accepta ca vreun Dumnezeu d-ăsta cu mistrie și dreptar să îmi ia în câteva zile banii pe care eu îi fac în câțiva ani, doar pentru că are el impresia că nimeni nu poate face ce face el. O să îmi cumpăr și o cască. Albă, pentru că eu voi fi șeful echipei. Nu voi întârzia niciodată la muncă, nu voi minți, nu voi înșela, iar dacă ceva nu va ieși bine o voi lua de la capăt și voi remedia, nu voi ascunde. Iar la final satisfacția va fi cu atât mai mare cu cât voi ști că nu m-am lăsat batjocorit de nimeni și că am reușit singur”, a zis Marian Godină.

„Mereu am respectat munca, mai ales pe cea fizică, dar și pe cea făcută cu mintea, dar prin ce am trecut în ultima vreme și prin ceea ce încă trec, mă face să scriu acest text. Meșterul nu intră în casă, el se pogoară precum un duh sfânt, sub privirea emoționată și în același timp curioasă, a proprietarului casei care are nevoie de priceputele mâini ale meșterului. Cu sufletul la gură, proprietarul așteaptă părerea meșterului, vrea să audă ce e de făcut, cât durează, dar mai ales cât costă. Meșterul simte, miroase teama clientului și profită de asta, vorbindu-i de sus și luând pauze lungi în care el vrea să pară că gândește la complicata-i lucrare ce i se arată în față și în care un ageamiu și-a băgat nasul anterior lui.

Nimic nu e bine din ce există, tavanul trebuie dat jos, fereastra mutată, pereții refăcuți de la zero, scările dărâmate. Totul a fost făcut prost, nimic nu e de păstrat. De fapt toată casa trebuie demolată .Cu meșterul cazi de acord la o zi și un preț, iar a doua zi îți spune că nu mai poate veni la data stabilită, ci doar peste o săptâmână, iar în următoarea săptămână îți spune că de fapt mai trebuie ceva în plus peste suma aia. Ce încredere să mai ai într-un astfel de om? Mai ai curaj să te înhami la ceva când începe cu lucruri d-astea?

În ultima vreme am avut multe întâlniri cu meșteri, toate cam ca cele relatate mai sus. După cum spuneam, apreciez munca oricui, dar o apreciez și pe a mea, așa că nu pot plăti pe cineva pentru o lună de zile de muncă cu cât câștig eu în doi ani la serviciu. Înțeleg că a tencui, a da cu glet, a pune faianță sau ce mai e de renovat printr-o casă sunt lucruri pe care nu le poate face oricine, însă cred că prețurile sunt exagerate, iar cei care le fac speculează faptul că nu prea ai de unde alege.

Mă gândeam că ne tot plângem de clasa politică, dar eu în ultima vreme nu am avut de-a face cu niciun politician. Am interacționat doar cu oameni simpli, de rând. Aproape toți, cu foarte mici excepții, sunt neserioși, speculanți, profitori, vor să tragă de pe tine cât mai mult, să câștige cât de mult se poate. Unii sunt chiar nesimțiți de-a dreptul. Și nu sunt politicieni, dar oare ce ar face ei dacă ar deveni unii? Ar face exact ce fac și acum, doar că la un nivel mai înalt.

Din păcate cam ăștia sunt oamenii. Nu știu ce voi face cu casa până la urmă, mi-a cam terminat bateriile, așa că cel mai probabil voi lua o pauză, după care nu îmi rămâne decât să mă apuc de tencuit, sunt convins că o să îmi iasă până la urmă, că doar nu am de construit vreun viaduct, sunt doar câțiva pereți de cărămidă.

O să învăț și să dau cu glet și tot ce mai trebuie. Nu am să fac asta nici pentru că românul se crede bun la toate, nici din zgârcenie, ci o voi face pentru că nu voi accepta ca vreun Dumnezeu d-ăsta cu mistrie și dreptar să îmi ia în câteva zile banii pe care eu îi fac în câțiva ani, doar pentru că are el impresia că nimeni nu poate face ce face el. O să îmi cumpăr și o cască. Albă, pentru că eu voi fi șeful echipei. Nu voi întârzia niciodată la muncă, nu voi minți, nu voi înșela, iar dacă ceva nu va ieși bine o voi lua de la capăt și voi remedia, nu voi ascunde. Iar la final satisfacția va fi cu atât mai mare cu cât voi ști că nu m-am lăsat batjocorit de nimeni și că am reușit singur”, a scris Marian Godină pe Facebook.

