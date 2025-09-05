Cât costă ceasul elvețian purtat de Kim Jong Un în vizita sa la Beijing

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a afişat recent la Beijing cu obiecte de lux, în ciuda sancţiunilor ONU și a regulilor stricte ale regimului de la Phenian, care pedepsește comportamentele considerate „burgheze”, informează EFE, citată de Agerpres.

În fotografiile publicate de Kremlin, Kim poartă un ceas IWC Schaffhausen Portofino Automatic, în timp ce sora sa influentă, Kim Yo-jong, a fost văzută cu o geantă Lady Dior neagră, evaluată la aproximativ 7.000 de dolari, a relatat portalul NK News. Cei doi au mai afișat anterior articole de lux, deși importul acestora este interzis prin sancțiunile ONU.

Fiica lui Kim, Ju-ae, considerată succesorul său, și prima doamnă Ri Sol-ju au fost văzute purtând genți Gucci de lux, în luna iunie, la deschiderea stațiunii Wonsan Kalma. Ju-ae a fost, de asemenea, observată cu un ceas Cartier și alte haine de lux.

Fenomenul face parte dintr-un consum tot mai mare de bunuri de lux al elitei nord-coreene, incluzând ceasuri, cosmetice și băuturi alcoolice. În 2023, importurile acestor bunuri din China au depășit 40 de milioane de dolari, potrivit datelor vamale de la Beijing citate de parlamentarul sud-coreean Yoon Sang-hyun, marcând o creștere exponențială față de anii anteriori.

Oamenii de afaceri nord-coreeni călătoresc în orașele chineze pentru a cumpăra mobilă, televizoare și articole de modă europene, băuturi alcoolice și cosmetice, uneori redenumind produsele sud-coreene drept „fabricate în China” pentru a le ascunde originea față de țara „inamică”, a relatat în august publicația Daily NK.

În ciuda sancțiunilor internaționale, funcționarii comerciali nord-coreeni detașați în străinătate, soții/soțiile acestora și alți lucrători pot achiziționa bunuri de lux și le pot aduce direct în țară, a declarat Jeong Eun-yi, cercetător la Institutul Coreean pentru Unificare Națională, într-un interviu pentru postul de televiziune de stat KBS. Ea a adăugat că în China, astfel de bunuri pot fi oferite cadou partenerilor de afaceri nord-coreeni, facilitând accesul la genți de mână, îmbrăcăminte și alte produse occidentale interzise.

Coreea de Nord are și magazine universale, precum Ryugyong Golden Plaza și Daesong Department Store, unde mai multe rapoarte indică prezența unor mărci de lux ca Chanel sau Rolex.

Apropierea tot mai mare de Rusia, îmbunătățirea relațiilor cu China (sursa a aproape 90% din importuri) și o toleranță sporită față de piețele informale au alimentat elitele economice și noii îmbogățiți, cunoscuți sub numele de „donju”. Banca centrală din Coreea de Sud estimează că PIB-ul Coreei de Nord va crește cu 3,7% în 2024, cel mai rapid ritm din ultimii opt ani, datorită intensificării comerțului cu Rusia și normalizării parțiale a schimburilor cu China. Totuși, venitul național brut rămâne echivalent cu doar 1,7% din cel al Coreei de Sud.

Ceasul elvețian IWC Schaffhausen Portofino Automatic, purtat de Kim Jong Un în vizita sa la Beijing, este evaluat la aproximativ 14.000 de dolari.

