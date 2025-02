Cât câștigă pe zi un român la vie, în Spania: „Nu cred că mai ia cineva atât de mult”

Florin, muncitor în agricultură, a explicat într-un videoclip pe TikTok ce sumă primește pentru fiecare butuc de vie tăiat în Spania. El a demonstrat rapiditatea cu care poate curăța un butuc, menționând că, fără a se chinui, câștigă suficienți bani.

„Cine poate să facă mai mulți bani decât mine la vie sau la orice muncă, pierd ce vrea inima voastră. Uitați ce bine am nimerit. Dumnezeu dă la omul cu inimă bună, dragii mei. Primesc 17 cenți pe butuc, adică aproximativ 1 leu. Uitați ce repede am terminat un butuc de tăiat. Gândiți-vă că din 3 butuci am vreo 50 de cenți și nici nu m-am grăbit. Nu e frumos să alergăm după bani. Uitați ce vie bună am nimerit. Mulțumesc Domnului că el m-a binecuvântat cu munca asta, cu via asta și că îmi pot câștiga pâinea cea de toate zilele. Nu e chiar mare via asta. Cred că într-o zi jumate, eu și vărul meu luăm cam 250 de euro de fiecare”, explică el.

Diferențe salariale între Spania și România

Comparând situația din Spania cu cea din România, Florin a evidențiat într-un alt clip că, în timp ce în Spania primește 17 cenți pe butuc, în România aceeași muncă ar fi remunerată cu mult mai puțin. Această discrepanță salarială este accentuată de faptul că prețurile produselor alimentare sunt similare sau chiar mai mari în România decât în Spania.

„Pe un butuc din acesta curățat eu iau 17 cenți, adică aproximativ 1 leu, pe când în România pe un butuc de vie curățat primești cam 5-10 bani. Dacă economia din Spania este mai mare ca cea din România, cum pot prețurile la produsele alimentare să fie atât de mari ca în Spania sau chiar mai mari. Dacă ziua de muncă în Spania este plătit cu vreo 200 de lei minim, cum poate România, unde se ia cam 100 de lei pe zi, să se compare cu prețurile de aici. Nu are niciun sens”, spune Florin pe TikTok.

Salariul mediu în Spania versus România

Conform datelor Eurostat publicate în vara anului 2024, venitul mediu anual în Spania este de 32.587 de euro, ceea ce se traduce într-un salariu lunar de aproximativ 2.715 euro. În contrast, în România, venitul mediu anual este de 17.739 de euro, adică un salariu lunar de aproximativ 1.478 de euro. Aceasta indică faptul că, în medie, salariile din Spania sunt aproape duble față de cele din România. ​

Aceste diferențe salariale semnificative, combinate cu costuri de trai similare, explică de ce mulți români aleg să muncească în străinătate, unde efortul depus este recompensat mai generos.

