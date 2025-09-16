Casa din Polonia avariată de o dronă rusească, lovită, de fapt, de o rachetă a unui avion F-16 polonez. Contre între președinte și premier

Acoperișul casei avariate din Polonia, inițial atribuit dronelor rusești, ar fi fost lovit de o rachetă poloneză, stârnind tensiuni între președinte și premier.

Autoritățile poloneze se contrazic în privința cauzei pagubelor suferite de locuința din Wyryki, avariată în urma încălcării spațiului aerian polonez de mai multe drone rusești în spațiul aerian polonez pe 10 septembrie.

Inițial, a fost susținută ipoteza potrivit căreia obiectul care a lovit casa a fost un „obiect zburător neidentificat”, provenit de la o dronă. Ulterior, ziarul „Rzeczpospolita” a relatat că ar fi fost vorba despre o rachetă de tip AIM-120 AMRAAM, lansată de un avion F-16 polonez, care nu a explodat din cauza unei defecțiuni a sistemului de ghidare.

Președintele Poloniei cere lămuriri guvernului

Biroul Național de Securitate al Poloniei (BBN) a anunțat că președintele Karol Nawrocki așteaptă clarificări imediate din partea guvernului condus de Donald Tusk cu privire la incident. În mesaj se subliniază că nici președintele, nici BBN nu au fost informați anterior, iar problema nu a fost discutată în cadrul Consiliului de Securitate Națională.

„În legătură cu relatările publicației Rzeczpospolitej, informăm că președintele Karol Nawrocki așteaptă de la guvern clarificarea imediată a evenimentului din localitatea Wyryki. Rămâne în responsabilitatea guvernului utilizarea tuturor instrumentelor și instituțiilor pentru a clarifica această problemă cât mai rapid posibil.



Nu există consimțământ pentru ascunderea informațiilor. În fața dezinformării și a războiului hibrid, comunicările transmise poporului polonez trebuie să fie verificate și confirmate. În același timp, președintele subliniază că nu a fost informat în această privință, la fel ca BBN, iar problema nu a fost prezentată și explicată în cadrul Consiliului de Securitate Națională”, se arată în postarea BBN, pe rețeaua X.

Biroul Național de Securitate este o instituție însărcinată de președintele polonez să îndeplinească atribuțiile legate de securitatea națională.

Răspunsul premierului polonez

Răspunsul prim-ministrului Donald Tusk nu a întârziat să apară. El a scris, tot pe rețeaua X, faptul că daunele produse casei din Wyryki se datorează dronelor rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei.

„Întreaga responsabilitate pentru daunele aduse casei din Wyryki revine autorilor provocării cu dronă, adică Rusiei. Despre toate circumstanțele incidentului, serviciile competente vor informa opinia publică, guvernul și președintele după încheierea anchetei”, a scris Donald Tusk.

El a încheiat mesajul de pe rețelele de socializare spunând: „Mâinile jos de pe soldații polonezi”.

