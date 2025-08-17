Data publicării:

Carte returnată la bibliotecă după 82 de ani. La cât ar fi ajuns amenda pentru întârziere

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Foto Pexels
Foto Pexels

O carte a fost returnată la bibliotecă după 82 de ani.

O carte împrumutată de la Biblioteca Publică din San Antonio a fost returnată aproape 82 de ani mai târziu, însoțită de o scrisoare care menționa: „Bunica nu mai poate plăti pentru ea”, potrivit NBC News.

Cartea, „Your Child, His Family, and Friends” („Copilul tău, familia și prietenii săi”), scrisă de consilierul în căsătorie și familie Frances Bruce Strain, a fost împrumutată în iulie 1943 și returnată în luna iunie a acestui an de o persoană din Oregon, a declarat biblioteca într-un comunicat de presă.

„După decesul recent al tatălui meu, am moștenit câteva cutii de cărți pe care le lăsase în urmă”, a scris persoana în scrisoarea atașată cărții, publicată de bibliotecă pe Instagram și semnată cu inițialele P.A.A.G.

Ghid pentru părinți

Cartea oferea părinților îndrumări despre cum să îi sprijine pe copii în gestionarea relațiilor personale și a fost împrumutată în anul în care copilul avea 11 ani.

„Cartea trebuie să fi fost împrumutată de bunica mea, Maria del Socorro Aldrete Flores (Cortez)”, a scris persoana. „În acel an, ea s-a mutat în Mexico City pentru a lucra la Ambasada SUA. Probabil a luat cartea cu ea, iar peste 82 de ani a ajuns în posesia mea”, a mai spus ea.

Cartea primise recenzii în diferite ziare la acea vreme. Cincinnati Enquirer a descris-o în iunie 1943 ca un „ghid complet al relațiilor personale ale copilului cu familia și cu lumea exterioară”. New York Times a menționat o lună mai târziu că Strain era psiholog și mamă a doi copii, „cea mai bine cunoscută pentru prezentarea ei înțeleaptă, sensibilă, dar fără sentimente exagerate, a educației sexuale”.

Aproape 16.000 de dolari amendă

Persoana care a returnat cartea a scris în scrisoare: „Sper că nu există vreo taxă de întârziere, pentru că bunica nu mai poate plăti pentru ea”.

Biblioteca a declarat într-un comunicat de presă că a eliminat taxele pentru cărțile întârziate în 2021. Interiorul copertei cărții era ștampilat cu avertismentul că amenda pentru întârziere era de trei cenți pe zi. Fără a ține cont de inflație, penalizarea ar fi ajuns la aproape 900 de dolari.

Trei cenți în iulie 1943 echivalează cu 56 de cenți în banii de astăzi, conform Calculatorului de Inflație al Biroului de Statistică a Muncii din SUA. Asta ar însemna mai mult de 16.000 de dolari.

Nu e cea mai „întârziată” carte

Biblioteca a precizat că volumul se află în „stare bună”. Cartea va fi expusă la biblioteca centrală a orașului până în luna august, după care va fi donată organizației Friends of San Antonio Public Library și vândută pentru a sprijini biblioteca.

Opt decenii pot părea mult pentru o carte de bibliotecă întârziată, dar nu este nici pe departe recordul. Potrivit Cărții Recordurilor, cea mai întârziată carte de bibliotecă a fost returnată la Sidney Sussex College, Universitatea Cambridge, Anglia, în 1956. Cartea fusese împrumutată în 1668, adică cu 288 de ani mai devreme. Nu a fost aplicată nicio amendă.

