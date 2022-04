Carlo Ancelotti şi Pep Guardiola, primele reacţii după Manchester City - Real Madrid, în semifinalele UCL

”Plecăm de aici cu un rezultat care nu ne e favorabil, pentru că am încasat patru goluri. Nu ne-am apărat bine. Pentru a ajunge în finală, trebuie să ne apărăm mai bine.

Nu poți acoperi toate spațiile cu doar patru fundași, mijlocașii trebuie să ajute. Au fost pierdute duelurile individuale, trebuie să fim mai atenți”, a spus Carlo Ancelotti, după meci, citat de Marca.

”Nu este nimic pierdut, așteptăm meciul de pe 'Bernabeu', magia de pe 'Bernabeu'. Manchester City este o echipă care joacă foarte bine. Partea proastă este că am încasat patru goluri, latura pozitivă este că am marcat trei”, a transmis Carlo Ancelotti.

Ce spune Guardiola

"Mergem la Madrid să câștigăm, dar îi atenționez pe jucători că trebuie să ne gândim la meciul următor, cu Leeds, din Premier League. Din păcate, astăzi nu am reușit să marcăm mai mult. Am avut probleme cu ieșirea din defensivă, am fost nervoși cu mingea la picior și am greșit destul de mult, lucru pe care nu-l facem în mod obișnuit.

I-am felicitat pe jucători pentru prestația avută. Un meci fantastic. Cred că momentele în care ei au reușit să intre în meci au fost și din cauza noastră. Se întâmplă să faci greșeli cum a fost la penalty. Trebuie să înțelegem, este cel mai înalt nivel. Am avut un adversar foarte bun, care te pedepsește imediat.

Nu pot să le cer mai mult jucătorilor, au făcut tot ce au putut și cu mingea, și fără ea. Fotbalul este un spectacol fantastic, ambele formații au căutat să atace. De asta vreau să-l felicit pe Ancelotti. Totuși, și noi am arătat că merităm să fim aici", a spus Pep Guardiola, conform BT Sport.

Manchester City a învins-o pe Real Madrid cu scorul de 4-3 (2-1, după un meci fantastic, în care a dominat-o pe Real Madrid, însă echipa spaniolă a replicat cu un pragmatism deosebit.

Kevin De Bruyne (2), Gabriel Jesus (11), Phil Foden (53), Bernardo Silva (74) au marcat golurile formaţiei antrenate de Pep Guardiola, iar pentru madrileni au înscris Karim Benzema (33, 82 - penalty) şi Vinicius Junior (55). CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News