Care este cuvântul anului 2025? Gen Alpha a luat cu asalt internetul

Cuvântul anului 2025 a fost dezvăluit și, surprinzător sau nu, este unul care nu rezonează cu majoritatea oamenilor. Este însă extrem de important pentru generația Alpha, care a transformat termenul „67” într-un fenomen viral pe rețelele sociale.

De la Vine la „brain-rot”: cum a cucerit „67” internetul

Cei mai mulți utilizatori de social media, mai în vârstă, probabil au tot văzut „67” pe ecranele lor și s-au întrebat ce înseamnă. Dacă pe vremuri internetul era plin de Vine-uri și GIF-uri amuzante cu animale, astăzi fenomenul a evoluat spre ceea ce specialiștii numesc „brain-rot”: clipuri absurde și virale, deseori fără un sens clar.

Generația Alpha poate revendica meritul pentru acest trend, fiind cea care a propulsat „67” în topul Dictionary.com, transformându-l într-un adevărat simbol lingvistic al anului.

Originea misteriosului „67”

Termenul a devenit viral după un clip de la un meci de baschet de amatori, în care un copil strigă „6-7” în timp ce își mișcă mâinile sus și jos. Se crede că termenul provine fie din versurile rapperului Skrilla, în piesa „Doot Doot (6 7)”, fie din codurile poliției, unde „10-67” semnifică prezența unui cadavru.

#Basketball ♬ الصوت الأصلي - km7 @khaled1112322022 THE “6–7” MEME KID THAT STARTED IT ALL ???????? #67Kid #67 . . The internet has seen thousands of memes… but few have had the staying power and absurdity of the “6–7” basketball kid. Today, we’re throwing it all the way back with the original video that gave birth to the legendary meme that took over TikTok, Instagram, Twitter, and now YouTube Shorts. This moment — a kid at a basketball game, being asked for his height and saying “6’7” with complete deadpan seriousness — became one of the most iconic, aura-rich moments in modern meme history. From Aura Farming lore to NPC compilations, this clip is the Rosetta Stone of meme energy. The delivery, the look, the vibes — everything about this moment feels like it was blessed by the meme gods. It spawned countless remixes, voiceovers, parodies, and compilations of fake flexes, unearned confidence, and peak rizzless aura. It’s been referenced in basketball edits, TikTok stitches, and even branded content. We’re talking about a core memory of the Meme Multiverse. This is where the “he’s not 6’7” but he believes he is energy began. It’s the intersection of NPC behavior, rizz delusion, and high school gymnasium chaos — a true cultural artifact. If you're new here, welcome to the Auraverse. If you're an OG, you already know this is part of the generational meme debt that reshaped internet humor. This is more than a clip — it's a timestamp in meme evolution, forever etched in the algorithm. Drop a like, comment if you remember this going viral, and subscribe for more Internet Lore Originals, Aura Farming Rankings, and Top 7 Aura Fail Moments. We’re just getting started. --- ????️ COPY-PASTE HASHTAGS (Comma-Separated) #67 #67kid

Ce înseamnă de fapt „67”?

Definiția oficială rămâne ambiguă: se pronunță „six-seven” și poate fi interpretat ca „așa și așa”, „poate asta” sau „poate aia”. Conform Dr. Steve Johnson, director de lexicografie la Dictionary Media Group, „este intenționat lipsit de sens și totul este despre absurditate. Este parțial o glumă internă, parțial un semnal social și parțial o performanță”.

„Când oamenii îl spun, nu repetă doar un meme; ei exprimă un sentiment. Este unul dintre primele cuvinte ale anului care funcționează ca o interjecție, o explozie de energie care se răspândește și conectează oamenii mult înainte ca cineva să fie de acord cu ceea ce înseamnă de fapt,” a adăugat Johnson.

Popularitate în creștere și finaliști surprinzători

Site-ul Dictionary.com raportează că termenul „67” a apărut în media digitală de șase ori mai mult în octombrie 2025 decât pe tot parcursul anului precedent.

Printre alți finaliști ai cuvântului anului se numără „agnetic”, „aura farming”, „Gen Z stare”, „overtourism”, „tariff” și „tradwife”, liste care lasă pe mulți confuzi, dar reflectă diversitatea și absurdul limbajului contemporan.