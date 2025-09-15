Care e ora ideală pentru a lua cina. Recomandarea unui specialist

Specialiștii atrag atenția că atunci când iei cina devreme poți avea parte de beneficii pentru digestie și somn. Subiectul a fost discutat de nutriționista Asun González la podcastul „Tiene Sentido”, unde a explicat că microbiota intestinală are nevoie de un ritm constant și de perioade de repaus, iar mesele târzii pot să îi tulbure echilibrul.

Nutriționista Asun González recomandă să iei micul dejun la ora 9:00 și cina la ora 16:00, pentru a proteja microbiota și a preveni tulburările digestive, tot mai frecvente în societate. Potrivit acesteia, multe probleme de sănătate provin din faptul că obiceiurile moderne se schimbă prea rapid pentru ca organismul să se adapteze. Ea recomandă o dietă mediteraneană, bogată în pește, legume, apă, ciuperci, ouă, carne de pasăre, pentru o nutriție completă și echilibrul organismului, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @andrznam

Alimente pe care trebuie să le eviți la cină

Cina este ultima masă a zilei și are un rol esențial în menținerea echilibrului energetic și a unui somn odihnitor. Alegerea alimentelor potrivite se dovedește a fi crucială, iar evitarea anumitor produse poate preveni disconfortul digestiv și acumularea excesivă de calorii.

Printre alimentele care ar trebui evitate la cină se numără, în primul rând, produsele foarte grase și prăjite. Acestea solicită mult sistemul digestiv și favorizează senzația de balonare și refluxul gastric. Totodată, mesele bogate în carne roșie sau brânzeturi maturate pot încetini digestia și pot perturba somnul.

Zahărul și dulciurile concentrate reprezintă, de asemenea, o alegere nerecomandată. Consumul lor se poate traduce prin fluctuații ale glicemiei, creșterea energiei urmată de o scădere bruscă și, implicit, dificultăți în a adormi. La fel, băuturile carbogazoase sau energizante pot stimula excesiv sistemul nervos și pot afecta calitatea somnului.

În ceea ce privește legumele crude, cum sunt varza sau broccoli în cantități mari, acestea pot provoca balonare și disconfort abdominal dacă sunt consumate seara. De asemenea, alimentele condimentate intens sau foarte sărate trebuie evitate, deoarece pot crește senzația de sete nocturnă și pot favoriza retenția de apă.

Pentru o cină ușoară, care sprijină digestia și odihna, este recomandat să optezi pentru proteine ușoare, cum ar fi peștele sau carnea de pui, alături de legume gătite și cereale integrale în cantități moderate. Evitarea alimentelor greu digerabile nu doar că ajută somnul, ci contribuie și la menținerea unei stări de bine generale.

