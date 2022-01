Capatos, despre Mircea Badea: Am pretenția că pot să-i fac față. Nu vreau să jignesc, dar...

Dan Capatos, de la Xtra Night Show, a spus că Mircea Badea este genul de coprezentator sau partener la o emisiune lângă care nu ai cum să te relaxezi, fiind un tip extrem de inteligent.

„Mircea Badea este genul de coprezentator sau partener la o emisiune lângă care nu ai cum să te relaxezi. Am o comunicare foarte mișto cu el. Avem același gen de umor. Am pretenția că pot să-i fac față. Este un tip extrem de inteligent. Are niște sclipiri... Nu vreau să jignesc, dar mulți înțeleg la o secundă-două ce a vrut să zică Mircea Badea. În direct, te faci de c#cat, dacă nu ai prins-o”, a zis Dan Capatos.

La un moment dat, chiar s-a discutat despre începerea unei emisiuni cu Dan Capatos și Mircea Badea, dar proiectul nu s-a mai concretizat, cel puțin până în prezent.

De asemenea, Dan Capatos a zis că Mircea Badea este foarte loial.

„Dacă este prietenul tău, se aruncă în foc pentru tine. Este de o loialitate... cum este oricărei idei pe care a îmbrățișat-o și a dus-o mai departe”, a mai zis Dan Capatos la podcastul LA MIJLOC.

Mircea Badea a spus ce l-a marcat în 2021.

Mihai Gâdea l-a întrebat pe Mircea Badea ce l-a marcat anul acesta. Realizatorul emisiunii „În gura presei” a spus că „l-au marcat multe lucruri în 2021” și că se bucură, ca de fiecare dată, că s-a încheiat încă un an.

„În principiu, eu, când se încheie un an, mă bucur. Niciodată nu zic: „bă, ce an minunat a fost, păcat că s-a încheiat!” Eu spun sincer că sunt surprins că mai sunt în viață. Sunt absolut șocat de această treabă. Atât de multe tâmpenii am făcut în această viață și atât de multe prostii continui să fac încât cred că o delegație de îngeri păzitori au făcut multă febră musculară, dând din aripi lângă mine, pe sistemul „hai să-l mai salvăm pe prost și anul ăsta”. Sunt mirat până la surprindere de această întâmplare”, a zis Mircea Badea la Antena 3.

