Cap de pod chinezesc în centrul Europei. Ce i-a cerut Xi Jinping lui Robert Fico, premierul Slovaciei

Președintele chinez Xi Jinping a lăudat Slovacia pentru „aderența” la prietenia sa cu China, spunându-i prim-ministrului său că speră ca Bratislava să continue să ajute Beijingul în construirea relațiilor sale cu Uniunea Europeană în sens larg.

Comunitatea internațională are nevoie de unitate și cooperare mai mult ca niciodată, i-a spus Xi prim-ministrului Robert Fico, care a participat miercuri la o paradă militară masivă la Beijing, care a demonstrat puterea militară și influența diplomatică a Chinei, scrie Reuters.

China se bazează pe unele state ale UE, cum ar fi Slovacia, să susțină Beijingul în cadrul Uniunii Europene, care a impus tarife vamale substanțiale vehiculelor electrice fabricate în China pe baza acuzațiilor de concurență neloială. Slovacia a fost unul dintre cele cinci state ale UE care s-au opus taxelor.

Xi a spus că speră că Slovacia va continua să joace un rol „pozitiv” în promovarea relațiilor dintre China și UE, a relatat agenția oficială de știri Xinhua.

Fico, care s-a întâlnit ultima dată cu Xi la Moscova în luna mai, a fost dornic să împingă relațiile țării sale cu China pe o „bandă rapidă”.

Împreună cu Ungaria, o altă membră a UE, Slovacia încearcă să atragă investiții industriale creatoare de locuri de muncă din partea firmelor chineze care vând în Europa.

Însă, spre deosebire de Budapesta, Bratislava a fost lentă în a culege beneficii de pe urma celei de-a doua mari economii din lume, reușind să ridice relațiile la un parteneriat strategic abia anul trecut.

Ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, Peter Szijjarto, care l-a reprezentat pe premierul Viktor Orban la parada militară de la Beijing, i-a declarat miercuri principalului diplomat chinez Wang Yi că aproximativ 31% din investițiile chineze în Europa au venit în Ungaria în 2024.

La fel ca Ungaria, Slovacia menține legături strânse cu Rusia, care furnizează majoritatea necesarului de petrol al Slovaciei.

Fico se va întâlni vineri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce i-a spus marți președintelui rus Vladimir Putin că dorește să normalizeze relațiile cu Kremlinul.

