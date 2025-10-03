Cantitatea de nuci pe care ar trebui să o consumi zilnic pentru a reduce colesterolul

Nucile sunt un aliat puternic împotriva îmbătrânirii premature și a bolilor de inimă, datorită conținutului de acizi grași omega-3, fibre și polifenoli. Consumul lor regulat reduce colesterolul total, scade nivelul LDL, crește HDL, previne inflamațiile și susține sănătatea cognitivă. Fiind bogate în calorii, echilibrul este esențial. Studiile arată că 6 nuci pe zi (aprox. 50 g) reprezintă doza optimă pentru a proteja inima, a îmbunătăți calitatea dietei și a reduce riscul de sindrom metabolic, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Alte proprietăți ale nucilor

În ultimele decenii, cercetările științifice au confirmat ceea ce medicina tradițională intuia de secole: nucile au beneficii semnificative asupra sănătății fizice și cognitive. Consumul regulat al nucilor, în cantități moderate, contribuie la diminuarea riscului de boli cardiovasculare, la îmbunătățirea funcțiilor cognitive și la menținerea a unui metabolism echilibrat.

Nucile sunt o sursă importantă de acizi grași polinesaturați, în special omega-3, recunoscuți pentru rolul lor antiinflamator și protector asupra sistemului cardiovascular. Ele conțin proteine vegetale de înaltă calitate, fibre esențiale pentru digestie și un aport considerabil de vitamine și minerale, între care se remarcă vitamina E, magneziul, zincul și seleniul. Combinația aceasta de nutrienți conferă nucilor un efect antioxidant puternic, ceea ce ajută la combaterea stresului oxidativ și la prevenirea îmbătrânirii premature a celulelor.

Un alt aspect notabil este impactul pozitiv pe care consumul de nuci îl are asupra sănătății cognitive. Conform studiilor recente, persoanele care includ nucile în alimentația zilnică au o memorie mai bună și o capacitate crescută de concentrare, aspecte care pot fi explicate prin acțiunea acizilor grași esențiali și a polifenolilor asupra conexiunilor neuronale.

Pe lângă aceste efecte, nucile ajută la menținerea unei greutăți corporale optime. Contrar percepției comune, grăsimile sănătoase din compoziția lor oferă o senzație de sațietate, ceea ce reduce aportul caloric. Dacă sunt introduse într-o dietă echilibrată, nucile nu doar că nu favorizează îngrășarea, ci pot chiar contribui la un control mai bun al greutății corporale.

Integrarea nucilor într-o alimentație diversificată, în cantități rezonabile, poate fi o investiție pe termen lung în prevenirea bolilor cronice, menținerea vitalității și prelungirea vieții.