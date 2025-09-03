Cântăreaţa Cardi B, achitată în procesul în care era judecată pentru agresiune. Ce le-a spus fanilor

Cântăreaţa rap americană Cardi B, dată în judecată în civil de o agentă de securitate care o acuzase că a agresat-o şi care îi cerea despăgubiri de mai multe milioane de dolari, a fost achitată marţi de un tribunal din California, informează AFP, citată de Agerpres.

Artista le-a mulţumit susţinătorilor ei în momentul în care a ieşit din tribunalul din Alhambra, un oraş situat în apropiere de Los Angeles.

"Jur în faţa lui Dumnezeu, voi spune asta şi pe patul meu de moarte, nu am atins-o pe această femeie. Nu am pus mâna pe această fată", a insistat ea.

Cardi B, interpreta pieselor "Money" şi "Bodak Yellow", a fost acuzată de Emani Ellis, o agentă de securitate care i-a cerut despăgubiri de 24 de milioane de dolari pentru o agresiune ce ar fi fost comisă în februarie 2018.

Reclamanta, care lucra într-un cabinet de ginecologie din Beverly Hills, a acuzat-o pe Cardi B că a scuipat-o şi i-a zgâriat faţa cu unghiile sale lungi.

În schimb, în timpul procesului, cântăreaţa rap a susţinut că agenta de securitate s-a comportat faţă de ea într-o manieră agresivă, încercând să o filmeze cu telefonul mobil în timpul unei vizite medicale, în perioada în care era însărcinată şi când informaţia despre sarcina ei de atunci nu era încă publică.

Potrivit avocaţilor apărării, Emani Ellis a încercat să o intimideze pe artistă, ceea ce a dus la o confruntare aprinsă, presărată cu injurii, înainte ca personalul medical al cabinetului să intervină.

Tribunalul civil însărcinat cu judecarea cazului a achitat-o pe artista în vârstă de 32 de ani, câştigătoare a unui premiu Grammy.

"Următoarea persoană care va încerca să mă dea în judecată în mod abuziv trebuie să ştie asta: voi contraataca şi o voi face să plătească. Pentru că acest lucru nu este acceptabil", a avertizat Cardi B la ieşirea din tribunal.

"Să nu credeţi niciodată că veţi putea să mă daţi în judecată şi că eu voi accepta o înţelegere amiabilă şi vă voi da bani", a adăugat ea.

