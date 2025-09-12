Candidații pot fi respinși la angajare dacă țin cu o echipă de fotbal rivală, decide un judecător

Refuzul unui candidat la angajare pe criterii de preferințe în fotbal este legal, potrivit unui judecător.

Fanii de fotbal pot fi respinși la interviurile de angajare dacă susțin o echipă rivală, susține un judecător.

Un judecător specializat în dreptul muncii a stabilit că, în anumite situații, un angajator poate refuza legal angajarea unei persoane dacă aceasta susține o echipă de fotbal rivală cu cea preferată de colectivul existent, fără ca decizia să contravină legislației muncii sau principiilor prevăzute de Codul muncii.

Preferințele diferite pot „strica armonia la birou”

Judecătorul britanic Daniel Wright a spus că angajatorii au dreptul să își bazeze deciziile de recrutare pe posibilitatea ca un nou coleg să „strice armonia la birou” dacă nu susține aceeași echipă de fotbal ca restul angajaților, potrivit SkyNews.

Wright a hotărât că un șef nu ar încălca legislația muncii dacă, de exemplu, ar respinge candidatura unui suporter Tottenham Hotspur pentru că biroul este plin de fani Arsenal FC.

Decizia a venit după ce o femeie a dat în judecată o agenție de marketing care nu i-a oferit un job pe motiv că „nu s-a potrivit” cu intervievatorul.

Maia Kalina a susținut că a fost victima unui act de discriminare la angajare, motivând că a fost respinsă - nu din cauza competențelor profesionale, ci pentru că nu avea o personalitate extrovertită și nu împărtășea obiceiurile sociale ale echipei, precum ieșitul frecvent la pub.

Totuși, judecătorul Wright i-a respins argumentele, subliniind că legislația muncii le oferă angajatorilor posibilitatea de a ține cont, în procesul de recrutare, de compatibilitatea unui candidat cu echipa deja formată și de șansele ca acesta să mențină o bună colaborare și armonie la locul de muncă.

„Pot exista momente în care este perfect legal pentru un angajator să decidă că cineva pur și simplu nu se va potrivi cu echipa și, prin urmare, ar fi dificil să lucreze împreună”, a declarat el.

„Un exemplu ar putea fi o companie mică unde toată lumea din birou este un suporter înfocat al clubului de fotbal Arsenal, și ei decid să angajeze un fan Arsenal în locul unui candidat la fel de calificat, dar abonat pe viață la Tottenham Hotspur, pentru că nu vor să afecteze armonia biroului.

Decizia respectivă ar fi legală (deși, luând exemplul la extrem, nu ar fi neapărat bună pentru afaceri)”, a mai adăugat acesta.

