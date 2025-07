Când vom circula pe secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului a Autostrăzii A3, realizată prin PNRR

Stadiul fizic al secţiunii Zimbor - Poarta Sălajului a autostrăzii Transilvania (A3) este aproape de 80%, existând posibilitatea ca la finalul acestui an să se circule pe acest tronson, a anunţat, joi, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.



”Pe cei aproximativ 13 km ai şantierului acestei secţiuni de autostradă, antreprenorul (UMB Spedition) este mobilizat cu 463 de muncitori şi 133 de utilaje. Stadiul fizic se apropie de 80%, iar dacă se menţine ritmul, la finalul acestui an se va circula şi pe acest sector de autostradă”, a notat Cristian Pistol.



Contractul, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), are o valoare de 836,899 milioane de lei (fără TVA).

