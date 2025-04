Când trebuie schimbate cauciucurile de iarnă. Titi Aur a spus la ce să fii atent / video

Întrebat când trebuie schimbate cauciucurile, având în vedere schimbările de vreme din ultima perioadă, Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat că, prin lege, nu poți circula cu anvelope de vară pe carosabil acoperit cu gheață, zăpadă sau polei. Potrivit acestuia, este important să urmărești prognoza meteo și să ții cont de zona în care te afli.

„Se apropie luna mai... Vremea a fost foarte schimbătoare în ultimele câteva săptămâni, a fost cald, apoi au venit două-trei zile cu frig, ploi și chiar cu zăpadă. Când schimbăm cauciucurile?”, a întrebat realizatorul emisiunii DC Conducem, Florin Rădvan.



„După lege, nu ai voie să mergi cu anvelope de vară dacă e carosabilul acoperit cu gheață, zăpadă, polei. Când trebuie să le schimbi, trebuie să urmărești ce spun cei de la starea vremii - nu nimeresc nici ei mereu sau de multe ori nu nimeresc - și atunci trebuie să ții cont în ce zonă te deplasezi. Dacă te duci în zona de munte, zona în care e posibil să fie zăpadă, gheață, polei până mai târziu, atunci lași anvelopele de iarnă.



Dacă știi că ești în zona de sud sau în zona în care probabilitatea să fie gheață, zăpadă, polei este mai mică, poți să pui anvelopele de vară mai devreme, doar că dacă ești cu anvelopele de iarnă și e cald afară - 20, 25, 30 de grade - știi că nu mai ai aderență atât de bună și se supraîncălzește, atunci mergi puțin mai cuminte.



Dacă ai pus anvelopele de vară și vine zăpadă, gheață, polei, atunci nu ieși din curte pentru că ești și nesigur, dar ești și vinovat în caz de accident", a spus Titi Aur.

„Trebuie să știi să îți adaptezi stilul"

Titi Aur a explicat că, deși poți circula cu anvelope de vară dacă pe șosea nu este zăpadă, trebuie să fii conștient că aderența lor este mult mai mică la temperaturi scăzute și umezeală. La 0-3 grade și cu umezeală, anvelopele de vară devin mai dure și au o aderență mai slabă. Potrivit acestuia, este important să îți adaptezi stilul de condus și, sub nicio formă, să nu ieși pe carosabil cu gheață, zăpadă sau polei cu anvelope de vară, deoarece este nesigur și ilegal.

„Dacă e zăpadă pe iarbă și pe pomi, iar pe șosea nu e zăpadă, poți să mergi cu anvelopele de vară, doar că trebuie să știi că anvelopa de vară are aderență mult mai mică, chiar dacă nu e zăpadă, gheață, polei, dar e foarte frig afară și mai ales când e frig și umezeală. Adică la 0-3 grade și cu umezeală, anvelopa de vară are aderență mai mică. De ce? Că e mai tare, pe când anvelopa de iarnă devine mai moale, mai agățătoare. Atunci, trebuie să știi să îți adaptezi stilul, dar sub nicio formă nu ieși pe carosabil, gheață, zăpadă, polei, cu anvelope de vară, și pentru că e nesigur, și pentru că e ilegal”, a spus Titi Aur la emisiunea DC Conducem, de pe DC News și DC News TV.

