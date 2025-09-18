Când poate fi vindecat cancerul. Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu (SANADOR): Aceste reguli trebuie respectate / video

Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu, medic primar Oncologie Medicală, director medical Centrul Oncologic SANADOR, a atras atenția că, deși cancerul nu mai este considerat o boală necruțătoare și poate fi vindecat, mentalitatea oamenilor a rămas neschimbată în ceea ce privește boala. Potrivit medicului, depistarea în stadii incipiente, prevenția, screening-ul regulat și un stil de viață sănătos sunt esențiale pentru gestionarea bolii, iar educația sanitară ar trebui să înceapă de la grădiniță.

Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu a explicat că, deși dorința tuturor este vindecarea, cancerul trebuie privit ca o boală cronică ce poate fi gestionată dacă este tratată corect și dacă sunt respectate anumite reguli. Potrivit medicului, în stadii incipiente sau în cazul leziunilor care se pot transforma în cancer, există șanse reale de vindecare, dar rămâne important momentul diagnosticării.

„Noi știm că în ultimii ani cancerul nu mai este o boală necruțătoare, o boală care ucide, ci, din contră, a început să devină o boală care poate fi vindecată”, a spus Florin Răvdan, jurnalist DC News TV.



„Diagnosticul este unul covârșitor și când spui „cancer”, mentalitatea nu s-a schimbat. Mentalitatea este aceea de „am cancer, o să mor”, de „boală care ucide”.



Din nefericire, cancerul, în general, trebuie privit ca o boală cronică, o boală cronică ca orice altă cronică cu care poți să trăiești dacă conduci bine boala, dacă o tratezi și respecți niște reguli. La fel și cu boala oncologică.



Dacă discutăm de stadii incipiente sau de leziuni care se pot transforma în cancer, discutăm de vindecare și că dorința oricăruia este aceea de a vindeca, dar rămân de discutat momentul în care ai diagnosticat boala”, a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu.

De asemenea, medicul a explicat care sunt regulile esențiale pe care toți oamenii ar trebui să le respecte.

„Regula de a depista în stadii incipiente, regula de a face prevenție, de a face screening, de a avea o conduită de viață regulată, în așa fel încât să poți să depistezi boala în stadiul mic”, a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu.



Prevenția, o problemă universală

Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu a subliniat importanța educației sanitare și a prevenției în sănătate și a explicat că în România acestea sunt insuficient dezvoltate. Potrivit medicului, educația sanitară ar trebui să înceapă încă din grădiniță, nu după terminarea studiilor, pentru ca obiceiurile sănătoase să fie învățate de la o vârstă fragedă și aplicate în familie și în societate.

„Aș zice că e o problemă universală și la noi o problemă acută pentru că discutăm de prevenție și discutăm de educație sanitară, lucru care ar trebui să fie făcut din școală. Sigur că se fac, dar depinde unde ești în timp și spațiu”, a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu.



„Din păcate, mentalitatea este că mai degrabă tratăm decât să prevenim”, a spus Florin Răvdan.

„Asta este mentalitatea marii majorități a oamenilor. Sigur că prevenția este obligatorie sau ar trebui să fie obligatorie, dar oamenii sunt oameni.



Prevenția ar trebui să fie de la început și educația de la grădiniță. Nu așteptăm să terminăm o facultate ca să discutăm de educație sanitară, ci să o facem de la început, să știm că dacă acasă tata, mama, bunicul fumează, să le spună copilul: „Știi... Nu e bine să fumezi. Eu am învățat că nu e bine să fumezi”, a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu la DC News și DC Medical.

