Când a murit de fapt actorul Gene Hackman. Datele au fost extrase din stimulatorul cardiac

Connection" și "Unforgiven", a fost găsit decedat alături de soția sa, Betsy Arakawa, în locuința lor din Santa Fe, New Mexico, pe 26 februarie 2025. Datele extrase din stimulatorul cardiac al actorului sugerează că decesul său a survenit cu nouă zile înainte de descoperirea trupurilor, respectiv pe 17 februarie 2025.

Trupurile neînsuflețite ale lui Gene Hackman, în vârstă de 95 de ani, și ale soției sale, Betsy Arakawa, de 65 de ani, au fost descoperite în camere separate ale reședinței lor. Alături de ei, a fost găsit și unul dintre cei trei câini ai cuplului, decedat, în timp ce ceilalți doi câini erau în viață.

Descoperirea a fost făcută de către personalul de întreținere al complexului rezidențial, care nu mai avusese vești de la cuplu de aproximativ două săptămâni. Aceștia au alertat autoritățile după ce au observat trupurile printr-o fereastră. EW

Indiciile oferite de stimulatorul cardiac

Stimulatorul cardiac al lui Hackman a înregistrat ultima activitate pe 17 februarie 2025, ceea ce indică faptul că acesta ar fi fost momentul decesului său. Șeriful Adan Mendoza a declarat că aceasta este o "presupunere rezonabilă" privind data morții actorului.

Stadiul investigațiilor

Autopsiile preliminare nu au relevat semne de traumatisme externe sau de intrare forțată în locuință. De asemenea, testele inițiale au exclus otrăvirea cu monoxid de carbon ca cauză a decesului. Cu toate acestea, rezultatele finale ale autopsiilor și testelor toxicologice, care ar putea dura până la trei luni, sunt așteptate pentru a determina cauzele exacte ale morții.

În timpul investigației, autoritățile au confiscat medicamente și documente din locuința cuplului pentru a înțelege mai bine circumstanțele deceselor.

Reacții și omagii

Moartea lui Gene Hackman a stârnit un val de reacții în lumea cinematografiei. Colegi și admiratori și-au exprimat regretul pentru pierderea unui actor de talie mondială, care a lăsat o amprentă de neșters în istoria filmului.

Familia a emis un comunicat în care își exprimă durerea profundă și mulțumește publicului pentru sprijinul oferit în aceste momente dificile. Aceștia au solicitat, de asemenea, respectarea intimității în perioada de doliu.

O carieră remarcabilă

Gene Hackman a avut o carieră prolifică, fiind recompensat cu două premii Oscar: unul pentru rolul principal din "The French Connection" și altul pentru rolul secundar din "Unforgiven". De-a lungul a patru decenii, a interpretat personaje memorabile în filme precum "Bonnie and Clyde", "Mississippi Burning" și "The Royal Tenenbaums".

În 2004, Hackman s-a retras din actorie, dedicându-se scrisului. A co-autor mai multe romane de ficțiune istorică, demonstrându-și talentul și în literatură.

Moartea lui Gene Hackman și a soției sale, Betsy Arakawa, rămâne învăluită în mister până la finalizarea investigațiilor. Datele furnizate de stimulatorul cardiac al actorului au oferit o perspectivă asupra momentului decesului, însă cauzele exacte urmează să fie stabilite. Între timp, lumea cinematografiei își ia rămas-bun de la un titan al ecranului, a cărui moștenire artistică va dăinui peste generații.

