Cancerul colorectal întinerește. Vârsta la care trebuie să faci colonoscopie. Dr. Eliza Gangone (SANADOR), explicații / video

Cancerul colorectal, odată considerat o afecțiune predominantă la persoanele între 50 și 70 de ani, începe să apară tot mai frecvent după 45 de ani, avertizează dr. Eliza Gangone, medic primar Chirurgie Generală la Spitalul Clinic SANADOR. Potrivit medicului, persoanele mai tinere cu simptome de alarmă trebuie să efectueze colonoscopia chiar dacă nu se încadrează în intervalul de vârstă cu risc maxim.

Dr. Eliza Gangone a explicat că, deși cancerul colorectal era mai frecvent între 50 și 70 de ani, incidența sa a crescut și după 45 de ani. Potrivit medicului, după această vârstă, prevenția este obligatorie chiar fără simptome.

„Cum ar fi de dorit să se descopere un astfel de caz?", a întrebat Val Vâlcu.



„Evident că trebuie să ținem cont de vârsta pacientului. Până acum se spunea că incidența maximă a cancerului este între 50 și 70 de ani, însă ultimele studii arată că incidența acestuia a crescut și după vârsta de 45 de ani.



Chiar dacă ai să nu ai simptome, în mod obligatoriu, după 45 de ani există două teste de screening: testul hemocult care urmărește existența unor urme de sânge în scaun, care dacă este pozitiv, el nu este un test foarte specific. Poate fi pozitiv și în boala hemoroidală și în alte afecțiuni, gen boli inflamatorii care pot determina sângerări.



În al doilea rând, foarte specifică este colonoscopia totală care este cea mai importantă metodă de screening pentru cancerul colorectal și care este utilă nu numai pentru diagnosticul neoplasmului, dar poate avea și rol terapeutic”, a spus dr. Eliza Gangone.

Simptome de alarmă

Dr. Eliza Gangone a precizat că screeningul prin colonoscopie se recomandă după 45 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Totuși, potrivit medicului, și persoanele mai tinere trebuie să facă colonoscopie dacă prezintă simptome de alarmă, precum tulburări recente de tranzit, constipație sau diaree persistentă, balonare, dureri abdominale, oboseală nejustificată sau pierderi de sânge în scaun.

„Și se practică deci după 45 de ani, bărbații sau femeile...", a spus Val Vâlcu.



„La modul general, și bărbați, și femei, dacă treci de o anumită vârstă. Dacă ești mult mai tânăr, ai 30-35 de ani și ai anumite simptome care pot fi catalogate simptome de alarmă, ești obligat să-ți faci colonoscopie chiar dacă nu te încadrezi în intervalul acesta de vârstă cu incidență maximă.



Adică dacă ai tulburări de tranzit care au apărut recent și care nu pot fi justificate de stilul de viață, de stilul alimentar, când ai devenit foarte constipat sau ai multiple scaune diareice care nu cedează la tratamentul simptomatic și la modificarea alimentației, dacă ești foarte balonat, dacă ai dureri abdominale cu caracter de crampe, dacă te simți tot timpul foarte obosit în mod nejustificat, dacă ai anumite pierderi de sânge în scaun. Sunt mai multe simptome și chiar dacă nu te încadrezi în perioada de vârstă ești obligat să mergi să-ți faci o colonoscopie”, a spus dr. Eliza Gangone.

La ce interval trebuie repetată colonoscopia

Dr. Eliza Gangone a explicat că, în cazul în care colonoscopia este normală, screeningul se repetă la fiecare 5 ani după 45 de ani. Dacă se depistează polipi, chiar fără displazie, colonoscopia trebuie repetată la fiecare 2 ani.

„La ce interval se face dacă la 45 de ani nu ai nimic?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Pentru screening se face din 5 în 5 ani. Dar să presupunem că un pacient a efectuat o colonoscopie și a depistat un polip care, la modul cel mai fericit, nu a ieșit malign. El este obligat să repete colonoscopia la mai puțin de doi ani. Deci dacă ai polipi, chiar dacă nu sunt cu displazie, ești obligat să-ți faci din doi în doi ani, altfel, dacă colonoscopia este normală, pentru screening, din 5 în 5 ani”, a spus dr. Eliza Gangone la DC News și DC Medical.

Video:

