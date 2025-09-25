Cancelarul german Friedrich Merz propune transformarea miliardelor rusești înghețate în sprijin pentru Ucraina

Propunerea, prezentată într-un editorial în Financial Times, prevede un împrumut fără dobândă din partea Uniunii Europene, menit să ofere suport pe termen lung fără a încălca drepturile de proprietate ale Rusiei, conform Reuters.

Conform planului prezentat de Merz, activele ar rămâne înghețate până când Rusia va plăti despăgubiri pentru război, abordând astfel îngrijorările juridice care au făcut până acum Germania și alte state UE reticente față de confiscarea completă. Împrumutul ar fi inițial garantat de statele membre și, începând cu 2028, susținut de bugetul pe termen lung al Uniunii Europene.

"Avem nevoie de un nou impuls pentru a schimba calculele Rusiei", a subliniat Merz. "Acum este momentul să aplicăm o pârghie eficientă care va întrerupe jocul cinic al președintelui rus și îl va aduce la masa negocierilor."

Germania vrea să exercite presiune maximă asupra Rusiei

Editorialul marchează prima dată când Merz sprijină un plan al UE de a trimite Ucrainei aproximativ 210 miliarde de euro deținute într-un depozitar belgian, fără a le confisca – o linie roșie pentru multe state membre și pentru Banca Centrală Europeană.

Într-o declarație separată, ministrul de finanțe și vicecancelarul Lars Klingbeil a afirmat:

"Acesta este motivul pentru care este corect să se facă o utilizare mai mare a activelor rusești înghețate. Germania este pregătită să exploreze noi căi care sunt posibile din punct de vedere juridic și responsabile."

UE, pregătită pentru un summit decisiv

Propunerea lui Merz va fi probabil un subiect central la summitul informal al UE de la Copenhaga săptămâna viitoare. Cancelarul a precizat că, la Consiliul European de la sfârșitul lunii octombrie, ar trebui să se acorde mandatul pentru pregătirea acestui instrument într-un mod sigur din punct de vedere juridic. Plățile ar urma să fie efectuate în tranșe, iar deciziile privind armele achiziționate vor fi luate în comun de Kiev și de statele membre UE.

Până acum, UE a folosit doar dobânzile generate de activele rusești înghețate după invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Germania, cea mai mare economie a UE și al doilea mare susținător militar al Ucrainei, și-a exprimat anterior rezerve privind confiscarea completă a acestor fonduri.

Statele Unite rămân cel mai mare susținător și furnizor de arme al Ucrainei, însă fostul președinte Donald Trump susține că Europa ar trebui să își asume o parte mai mare din responsabilitatea apărării Kievului. Planul propus de Merz vine în contextul unei incertitudini crescânde privind angajamentul SUA sub conducerea lui Trump și urmărește să consolideze sprijinul european pentru Ucraina pe termen lung.