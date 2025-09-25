€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 20:14 25 Sep 2025

Cancelarul german Friedrich Merz propune transformarea miliardelor rusești înghețate în sprijin pentru Ucraina

Autor: Alexandra Curtache
friedrich-merz_77721900 Sursa foto: Agerpres
 

Cancelarul german Friedrich Merz a pledat pentru deblocarea unor active rusești înghețate în valoare de până la 140 de miliarde de euro pentru a sprijini efortul de război al Ucrainei, marcând prima manifestare publică de acest fel la nivel german.

Propunerea, prezentată într-un editorial în Financial Times, prevede un împrumut fără dobândă din partea Uniunii Europene, menit să ofere suport pe termen lung fără a încălca drepturile de proprietate ale Rusiei, conform Reuters.

Conform planului prezentat de Merz, activele ar rămâne înghețate până când Rusia va plăti despăgubiri pentru război, abordând astfel îngrijorările juridice care au făcut până acum Germania și alte state UE reticente față de confiscarea completă. Împrumutul ar fi inițial garantat de statele membre și, începând cu 2028, susținut de bugetul pe termen lung al Uniunii Europene.

"Avem nevoie de un nou impuls pentru a schimba calculele Rusiei", a subliniat Merz. "Acum este momentul să aplicăm o pârghie eficientă care va întrerupe jocul cinic al președintelui rus și îl va aduce la masa negocierilor."

Germania vrea să exercite presiune maximă asupra Rusiei

Editorialul marchează prima dată când Merz sprijină un plan al UE de a trimite Ucrainei aproximativ 210 miliarde de euro deținute într-un depozitar belgian, fără a le confisca – o linie roșie pentru multe state membre și pentru Banca Centrală Europeană.

Într-o declarație separată, ministrul de finanțe și vicecancelarul Lars Klingbeil a afirmat:
"Acesta este motivul pentru care este corect să se facă o utilizare mai mare a activelor rusești înghețate. Germania este pregătită să exploreze noi căi care sunt posibile din punct de vedere juridic și responsabile."

UE, pregătită pentru un summit decisiv

Propunerea lui Merz va fi probabil un subiect central la summitul informal al UE de la Copenhaga săptămâna viitoare. Cancelarul a precizat că, la Consiliul European de la sfârșitul lunii octombrie, ar trebui să se acorde mandatul pentru pregătirea acestui instrument într-un mod sigur din punct de vedere juridic. Plățile ar urma să fie efectuate în tranșe, iar deciziile privind armele achiziționate vor fi luate în comun de Kiev și de statele membre UE.

Până acum, UE a folosit doar dobânzile generate de activele rusești înghețate după invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Germania, cea mai mare economie a UE și al doilea mare susținător militar al Ucrainei, și-a exprimat anterior rezerve privind confiscarea completă a acestor fonduri.

Statele Unite rămân cel mai mare susținător și furnizor de arme al Ucrainei, însă fostul președinte Donald Trump susține că Europa ar trebui să își asume o parte mai mare din responsabilitatea apărării Kievului. Planul propus de Merz vine în contextul unei incertitudini crescânde privind angajamentul SUA sub conducerea lui Trump și urmărește să consolideze sprijinul european pentru Ucraina pe termen lung.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
germania
friedrich merz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
UE a aprobat un nou tratament controversat împotriva Alzheimer
Publicat acum 5 minute
Horoscop 26 septembrie 2025. Previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 13 minute
Viktor Orban și Robert Fico, strânși cu ușa de Trump pentru a renunța la importul de energie din Rusia
Publicat acum 24 minute
Horoscop 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 43 minute
Cancelarul german Friedrich Merz propune transformarea miliardelor rusești înghețate în sprijin pentru Ucraina
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 21 ore si 49 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close