Canabisul ar putea fi legalizat peste tot în SUA. Trump ia în considerare o modificare majoră a legislației

Președintele Donald Trump analizează o posibilă modificare majoră a legislației federale privind cannabisul, o măsură care ar putea reduce severitatea legii pentru consumul acestei substanțe în întreaga țară. Deși decizia nu ar legaliza automat cannabisul în niciun stat, ea ar putea facilita un cadru legal mai permisiv, în concordanță cu legislația deja existentă în multe state americane.

Conform unui raport publicat luna trecută de Wall Street Journal, Trump ia în considerare retrogradarea cannabisului din categoria I, aceeași cu droguri precum heroina, considerate fără utilizare medicală acceptată, la categoria III. O astfel de măsură nu ar legaliza consumul recreativ, dar ar reduce penalitățile legale și ar deschide calea pentru o mai mare recunoaștere a utilizării medicale a drogurilor.

„Analizez reclasificarea cannabisului și voi lua o decizie în câteva săptămâni. Am auzit lucruri minunate legate de utilizarea medicală și lucruri rele legate de aproape orice altceva”, a declarat Trump, conform Ladbible.

În prezent, 40 din cele 50 de state americane au adoptat legi care permit consumul de cannabis, fie medical, fie recreativ. Aceasta creează un conflict între legea federală și legislația locală. Multe state au depășit deja guvernul federal în ceea ce privește reglementarea cannabisului, iar reclasificarea propusă ar putea reduce tensiunile între cele două niveluri legislative.

Statele care consideră legală deținerea unei cantități de canabis

Alaska

Arizona

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Illinois

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Missouri

Montana

Nevada

New Jersey

New Mexico

New York

Ohio

Oregon

Rhode Island

Vermont

Virginia

Washington

De obicei, nu este vorba de o cantitate foarte mare, dar este legal. Toate aceste state, cu excepția New Jersey și Delaware, permit, de asemenea, cultivarea unei cantități limitate de canabis pentru uz personal.

Statele în care este legal din punct de vedere medical, dar nu și în scop recreativ

Alabama

Arkansas

Florida

Hawaii

Kentucky

Louisiana

Mississippi

Nebraska

New Hampshire

Dakota de Nord

Oklahoma

Pennsylvania

Dakota de Sud

Texas

Utah

Virginia de Vest

În multe dintre aceste state, chiar dacă consumul de canabis în scop recreativ nu este legal, drogul este fie dezincriminat fără a fi explicit legal, fie există avertismente conform cărora persoanele prinse vor fi supuse unei proceduri de „citarea și eliberarea”, în care persoana nu este arestată.

Potrivit VT, Hawaii și Pennsylvania au luat în considerare adoptarea unei legislații privind consumul recreativ.

Statele în care canabisul este încă ilegal

Deși Carolina de Nord a dezincriminat consumul recreativ în cantități mici, canabisul este încă considerat ilegal, la fel ca în:

Georgia

Idaho

Indiana

Iowa

Kansas

Carolina de Sud

Tennessee

Wisconsin

Wyoming

Chiar și în unele orașe, drogul este dezincriminat, deși rămâne ilegal în alte părți.

Decizia finală aparține președintelui

Trump are în guvern persoane cu opinii divergente privind cannabisul, ceea ce face incertă aplicarea măsurii. În timp ce Biden analizase anterior această posibilitate, administrația sa nu a transpus-o în lege.

În SUA, legea federală determină clasificarea drogurilor, însă statele decid sancțiunile pentru încălcarea legilor, ceea ce face ca impactul real al unei eventuale reclasificări să fie diferit de la stat la stat.

