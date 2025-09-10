Canabisul ar putea fi legalizat peste tot în SUA. Trump ia în considerare o modificare majoră a legislației

Președintele Donald Trump analizează o posibilă modificare majoră a legislației federale privind cannabisul, o măsură care ar putea reduce severitatea legii pentru consumul acestei substanțe în întreaga țară. Deși decizia nu ar legaliza automat cannabisul în niciun stat, ea ar putea facilita un cadru legal mai permisiv, în concordanță cu legislația deja existentă în multe state americane.
Conform unui raport publicat luna trecută de Wall Street Journal, Trump ia în considerare retrogradarea cannabisului din categoria I, aceeași cu droguri precum heroina, considerate fără utilizare medicală acceptată, la categoria III. O astfel de măsură nu ar legaliza consumul recreativ, dar ar reduce penalitățile legale și ar deschide calea pentru o mai mare recunoaștere a utilizării medicale a drogurilor.
„Analizez reclasificarea cannabisului și voi lua o decizie în câteva săptămâni. Am auzit lucruri minunate legate de utilizarea medicală și lucruri rele legate de aproape orice altceva”, a declarat Trump, conform Ladbible.
În prezent, 40 din cele 50 de state americane au adoptat legi care permit consumul de cannabis, fie medical, fie recreativ. Aceasta creează un conflict între legea federală și legislația locală. Multe state au depășit deja guvernul federal în ceea ce privește reglementarea cannabisului, iar reclasificarea propusă ar putea reduce tensiunile între cele două niveluri legislative.
Alaska
Arizona
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Illinois
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Missouri
Montana
Nevada
New Jersey
New Mexico
New York
Ohio
Oregon
Rhode Island
Vermont
Virginia
Washington
De obicei, nu este vorba de o cantitate foarte mare, dar este legal. Toate aceste state, cu excepția New Jersey și Delaware, permit, de asemenea, cultivarea unei cantități limitate de canabis pentru uz personal.
Alabama
Arkansas
Florida
Hawaii
Kentucky
Louisiana
Mississippi
Nebraska
New Hampshire
Dakota de Nord
Oklahoma
Pennsylvania
Dakota de Sud
Texas
Utah
Virginia de Vest
În multe dintre aceste state, chiar dacă consumul de canabis în scop recreativ nu este legal, drogul este fie dezincriminat fără a fi explicit legal, fie există avertismente conform cărora persoanele prinse vor fi supuse unei proceduri de „citarea și eliberarea”, în care persoana nu este arestată.
Potrivit VT, Hawaii și Pennsylvania au luat în considerare adoptarea unei legislații privind consumul recreativ.
Deși Carolina de Nord a dezincriminat consumul recreativ în cantități mici, canabisul este încă considerat ilegal, la fel ca în:
Georgia
Idaho
Indiana
Iowa
Kansas
Carolina de Sud
Tennessee
Wisconsin
Wyoming
Chiar și în unele orașe, drogul este dezincriminat, deși rămâne ilegal în alte părți.
Trump are în guvern persoane cu opinii divergente privind cannabisul, ceea ce face incertă aplicarea măsurii. În timp ce Biden analizase anterior această posibilitate, administrația sa nu a transpus-o în lege.
În SUA, legea federală determină clasificarea drogurilor, însă statele decid sancțiunile pentru încălcarea legilor, ceea ce face ca impactul real al unei eventuale reclasificări să fie diferit de la stat la stat.
