Data publicării:

Camera Deputaților: Suspendarea ordinului de intervenție imediată la atacurile urșilor produce efecte dacă este decizie definitivă

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri

Ordinul de intervenție imediată la atacurile de urs brun poate fi suspendat după ce hotărârea rămâne definitivă, prevede o propunere legislativă pentru completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, adoptată miercuri cu majoritate de voturi de plenul Camerei Deputaților.

Deputatul minorităților naționale Gheorghe Nacov, inițiator al proiectului, a explicat că, fiind vorba despre un act administrativ, ordinul emis anual de ministrul Mediului privind cotele de recoltă pentru sezonul de vânătoare poate fi atacat în instanță, 'ceea ce se întâmplă an de an'.

'Din păcate, am ajuns să vorbim în unele cazuri despre vânătoare, care este o activitate cu scop ecologic, ca despre apărare civilă în unele situații. În Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic este prevăzut că ministrul Mediului în fiecare an emite un ordin, până la data de 15 mai, cu toate speciile care vor fi vânate și în ce cote. Fiind un act administrativ, acesta poate fi atacat în instanță, la Curțile de apel, lucru care se întâmplă an de an, iar o eventuală suspendare a acestui act administrativ ar crea grave dezechilibre în natură, ar aduce la pagube enorme în ceea ce privește populațiile de vânat, prin stricarea unui echilibru existent. (...) Acest proiect de lege instituie o excepție de la Legea contenciosului administrativ, astfel încât acest ordin să poată fi suspendat, dar după ce hotărârea de suspendare rămâne definitivă, astfel încât să fie posibilă intervenția atât la atacurile de urs brun, cât și intervenția în cazul șacalilor sau pagubelor cauzate de mistreți în lanurile agricole', a declarat Nacov.

Propunerea legislativă adoptată miercuri completează articolul 6 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu un nou alineat. Se preconizează derogarea de la dispozițiile articolului 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel încât hotărârile judecătorești pronunțate în prima instanță prin care se dispune suspendarea ordinului ministrului în temeiul Ordonanței de urgență nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative să producă efecte 'numai de la data rămânerii definitive a acestora sau, după caz, de la data epuizării căilor ordinare de atac'.

'Prin derogare de la dispozițiile art. 14 și 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile judecătorești pronunțate în primă instanță prin care se dispune suspendarea ordinului ministrului Mediului, apelor și pădurilor, emis în temeiul prevederilor alin. (1) lit. f) și f1) și alin. (4) din prezentul articol, precum și al prevederilor art. 222 din Ordonanța de urgență nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 197/2022, cu modificările și completările ulterioare, produc efecte numai de la data rămânerii definitive a acestora', prevede un amendament.

În cadrul dezbaterilor generale, deputatul PNL Ciprian Dobre a susținut că propunerea este una bună și deosebit de importantă mai ales în această perioadă.

El a dat drept exemplu recentul caz al unui gospodar din Vatra Satului, județul Mureș, care a fost desfigurat și dezmembrat de o ursoaică în timp ce aduna fân, fără să mai poată reacționa, fiind în prezent în stare critică.

'Asistăm deja la un spectacol grotesc, în care specia umană este fără apărare în fața ursului. Faptul că întârziem o intervenție fermă, și anume extragerea a mii de exemplare din păduri, va crea în continuare victime', a declarat Dobre.

Deputatul UDMR Konczei Csaba a subliniat, la rândul său, necesitatea propunerii, pentru ca gestionarea fondului cinegetic să nu fie afectată, să nu se creeze dezechilibre în natură și în culturile agricole.

'Lipsa posibilității de intervenție asupra unor specii precum ursul brun poate genera pierderi de vieți omenești. (...) Pentru siguranța vieții cetățenilor, precum și pentru integritatea bunurilor acestora este necesară reglementarea propusă care stabilește momentul la care o hotărâre de suspendare devine executorie. UDMR a susținut și va susține în continuare toate inițiativele care vin în soluționarea problemei urșilor, în scopul protejării vieții omenești, a bunurilor acestora și pentru protejarea fermelor', a argumentat deputatul.

Inițiativa a mai fost susținută în plen de deputatul SOS România Nicolae-Mirel Ion, care a invocat necesitatea acesteia, pentru evitarea dezechilibrelor de mediu, precum și de deputatul AUR Daniel-Răzvan Biro care a atras atenția că fenomenul creșterii populației de urși capătă proporții tot mai mari, tot mai multe comunități fiind astfel 'terorizate'.

Deputatul USR Allen Coliban a atras atenția asupra intenției legiferării și a felului în care se face aceasta, dincolo de emoția tragediilor provocate de atacurilor de urs.

'Propunerea, în forma actuală, face trimitere la toate ordinele de recoltare, toate ordinele de cote pentru toate tipurile de specii. Dacă ne uităm în istorie, cei care au suspendat astfel de ordine în trecut le-au suspendat pentru privighetori, în mare parte pentru specii de păsări. (...) Pentru urs avem Ordonanța 81 din 2021 care dă posiblitatea primarilor să organizeze echipele de intervenție și să ia toate măsurile necesare in urma unor evaluări de risc', a spus Coliban.

El a anunțat că grupul USR susține un amendament care a fost respins în comisiile de specialitate, amendament prin care se restrâng prevederile acestei inițiative doar la speciile de urs și șacal, care provoacă probleme comunităților.

Amendamentul, care a fost aprobat de plen, cu 122 de voturi 'pentru', 38 'împotrivă' și 48 de abțineri, prevede că, 'prin derogare de la dispozițiile art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile judecătorești pronunțate în primă instanță prin care se dispune suspendarea ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor emis în temeiul prevederilor (...) prezentului articol exclusiv cu privire la măsuri vizând exemplarele de urs brun și șacal sau în temeiul dispozițiilor art. 222 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 197/2022, cu modificările și completările ulterioare, produc efecte numai de la data rămânerii definitive a acestora'.

Camera Deputaților este prima cameră sesizată, forul decizional fiind Senatul. (Agerpres)

