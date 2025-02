Călin Georgescu, arestat în trafic. Mesaj vocal primit de Mario Nawfal. Cum a reacționat acesta pe X (AUDIO)

A fost emis un mandat de aducere pe numele lui Călin Georgescu. El a fost săltat de Poliție din trafic și dus la Parchetul General. El va fi anchetat penal pentru mai multe acuzații legate de legăturile cu extremiștii, propagarea de mesaje anti-NATO sau de informații false.

Ciufulit, în cârje, îmbrăcat cu două pulovere, Călin Georgescu a ajuns la Parchetul General prezentând o imagine diferită de cea obișnuită publicului. El a râs cu zgomot la întrebările jurnaliștilor, prezentând un zâmbet permanent, în timp ce se chinuia, ajutat de forțele de ordine, să urce scările în cârje. La un moment dat, s-a oprit pentru a saluta cu mâna.

Mario Nawfal, jurnalist independent, un "preferat" al lui Elon Musk, cu o mare tracțiune pe internet datorită activității sale, a avut recent un interviu cu Călin Georgescu. Interviul s-a viralizat rapid, strângând sute de mii de reacții. Acesta urma să facă un nou interviu cu Georgescu chiar astăzi, dar candidatul suveranist a fost ridicat de poliție. Nawfal a reacționat pe X (fosta Twitter).

"MESAJUL LUI CĂLIN GEORGESECU ÎN TIMP CE ESTE ARESTAT

Cu două ore înainte de al doilea nostru interviu și la câteva minute după ce am vorbit, primesc un telefon îngrijorător de la omul pe care România l-a ales președinte.

'MARIO, POLIȚIA ESTE AICI ȘI MĂ ARESTEAZĂ PE STRADĂ. NU POT SĂ FAC INTERVIUL.'

Apoi îmi trimite un mesaj vocal în care să-mi explice ce a pățit.

REZUMAT AL A CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA:

România, o țară frumoasă, membră a UE și NATO, cu aproape 20 de milioane de locuitori, l-a ales pe acest bărbat președinte.

Uniunea Europeană a fost șocată, surprinsă, întrucât el nu făcea parte din 'establishment'.

Așa că au anulat alegerile, au inventat o poveste despre 'interferența rusă' și, începând de astăzi, au percheziționat locuințele tuturor susținătorilor săi și l-au arestat pe Călin.

Scopul?

Să-l oprească să candideze din nou la președinție în alegerile repetate.

Nu m-ar surprinde dacă ar planta niște 'dovezi', așa cum a prezis Călin în primul nostru interviu de la începutul lunii.

Și dacă nu crezi că asta te afectează, gândește-te din nou.

Nu cu mult timp în urmă, fostul comisar european Thierry Breton a spus următoarele: 'Ce s-a făcut în România ar putea fi necesar și în Germania.'

Sper că acum înțelegi de ce luptători pentru libertate și democrație, precum Elon și JD Vance, au spus următoarele:

@elonmusk: 'Cum poate un judecător să anuleze alegeri și să nu fie considerat un dictator?'

@JDvance: 'Nu ai valori comune dacă anulezi alegeri pentru că nu-ți place rezultatul.'

Vezi postarea X

