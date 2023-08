Buzoian, ignorat: Am explicat că din panoul electric ies scântei și că e topit. Nici nu a vrut sa audă, parca vorbeam cu pereții! În aceasta situație am apelat 112

Nu este prima dată când oamenii se plâng și nu sunt luați în seamă. S-a întâmplat și la Botoșani unde Alexandra Ivanov a murit pentru că deși spunea că nu are aer și că îi este foarte rău, medicii au ignorat-o. S-a întâmplat și la Caracal, în cazul Dincă, unde degeaba a sunat Alexandra Măceșanu la 112. A fost ignorată. Și cazurile în care oamenii sunt ignorați se înmulțesc. Abia după ce se întâmplă o tragedie, „autoritățile” încearcă să ia măsuri. Dar rămân la stadiul de încercat.

Astăzi vă prezentăm o situație dintr-un bloc din orașul Buzău, într-o zonă foarte apropiată de malluri și supermarketuri. Un buzoian s-a confruntat cu o situație specială, vrând să tragă un semnal de alarmă asupra potențialului pericolul în care se află în imobilul în care locuiește.

„Astăzi m-am confruntat cu o situație foarte delicată. Am avut o avarie la instalația electrică și a fost nevoie să întrerup energia electrică de la siguranța centrală, să pot înlocui panoul din apartament. Noi nu avem acces la aceste siguranțe, panoul fiind încuiat cu un lacăt de cei de la Electrica fără a lăsa o cheie la administrație. Am sunat la numărul unic 0238/929 Eletrica și am fost îndrumat să merg în oraș și să solicit la sediul din localitatea de domiciliu deschiderea lacătului, în contextul în care le-am explicat că din panou ies scântei și că este topit. Nici nu a vrut sa audă, parca vorbeam cu pereții!



În aceasta situație am apelat 112, am fost transferat către pompieri, am explicat motivul apelului și în 10 minute o echipă de la Electrica a fost la mine la ușă”, a povestit buzoianul. La numărul 0238/929 Eletrica nu răspunde dispeceratul Buzău. Este un număr unic.

Siguranțele acestea de tip vechi, care au peste 30 de ani, sunt un real pericol și din cauza lor pot avea loc incendii. Pot fi înlocuite doar de personal al societății de furnizare. Niciun electrician nu își asumă răspunderea pentru înlocuirea lor.

Cablurile instalației electrice sunt din aluminiu, vechi de 35 de ani. În acest context, oamenii se tem că le-ar putea lua foc blocul dacă Electrica Buzău nu intervine de urgență pentru a rezolva problema pe care oamenii au constatat-o. Vom cere un punct de vedere și la Electrica Buzău pentru a afla ce soluții s-au găsit în acest caz.

