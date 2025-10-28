Bunuri de lux puse sub sechestru la Brăila. Manevra prin care s-ar fi prejudiciat statul cu 1,8 milioane de lei

Este vorba despre o casă şi două apartamente, două terenuri intravilane şi două autoturisme de lux. Scopul este pentru garantarea recuperării unui prejudiciu estimat la 1,8 milioane de lei, cauzat bugetului consolidat al statului într-un dosar de evaziune fiscală, transmite, marţi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

De ce a fost luată măsura

Măsura a fost luată în cadrul unei anchete care îi vizează pe doi administratori ai unei societăţi comerciale, trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, se arată într-un comunicat de presă transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

Ancheta a fost declanşată în urma unei sesizări a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, care a constatat existenţa unor fapte de natură penală în activitatea societăţii.

"Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila s-a înregistrat sesizarea D.G.R.F.P. Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, prin care s-au constatat aspecte de natură penală în perioada verificată în activitatea agentului economic R.T.C. SRL, constând în aceea că, în perioada 18.06.2014 - 31.01.2019, administratorii au înregistrat în evidenţa financiar-contabilă facturi fiscale false pe care furnizorul L.R. SRL nu le-a recunoscut ca fiind reale şi care atestau fictiv achiziţia de carburanţi, diminuând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului", a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

Ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a firmei sute de facturi fiscale false

Potrivit procurorilor, cei doi, în calitate de administratori ai societăţii, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a firmei, în perioada 18 iunie 2014 - 31 ianuarie 2019, un număr de 579 de facturi fiscale false, pretins emise de un furnizor, documente care nu corespundeau unor operaţiuni reale de achiziţie de carburanţi.

"Prin ordonanţa/25.09.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpaţilor N.M. şi C.V., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (...), constând în aceea că, în perioada 18.06.2014 - 31.01.2019, în calitate de administratori ai R.T.C. SRL şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii un număr de 579 documente fiscale false (facturi fiscale) pretins emise de către L.R S.R.L., înscrisuri pe care furnizorul de combustibil nu le recunoaşte ca fiind reale, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de 681.348 lei, la care se adaugă accesoriile estimate în sumă totală de 938.111 lei (calculate până în luna ianuarie 2025)", se arată în comunicatul citat.

Ar fi înstrăinat bunurile mobile şi imobile către rude şi apropiaţi

Potrivit anchetatorilor, imediat după încetarea activităţii infracţionale, cei doi ar fi înstrăinat bunurile mobile şi imobile către rude şi apropiaţi, în scopul sustragerii de la răspunderea civilă privind acoperirea prejudiciului.

"Pe parcursul desfăşurării urmăririi penale s-a dispus luarea măsurii asigurătorii prin instituirea sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile - 3 locuinţe (1 casă şi 2 apartamente), 2 terenuri intravilane şi 2 autoturisme de lux, pentru garantarea acoperirii valorii probabile a prejudiciului (inclusiv accesoriile legale) şi a cheltuielilor judiciare în sumă totală de aproximativ 1.800.000 lei, întrucât, din cercetările efectuate a rezultat că inculpaţii, în calitate de asociaţi şi administratori în cadrul R.T.C. SRL, imediat după încetarea activităţii infracţionale, au înstrăinat unui membru de familie şi a unui apropiat, bunurile mobile şi imobile, proprietatea inculpaţilor şi a agentului economic administrat, în scopul sustragerii răspunderii civile pentru acoperirea prejudiciului adus bugetului consolidat al statului", se mai menţionează în comunicat. Rechizitoriul şi dosarul cauzei au fost înaintate pentru soluţionare Tribunalului Brăila, notează Agerpres.