Bulgaria "ne va fura" banii străini dacă nu facem asta. Negrescu, avertisment: Sper să ne trezim până nu va fi prea târziu

Economistul Adrian Negrescu spune România are nevoie urgent de un plan de țară concentrat pe o strategie de atragere a investițiilor străine, în caz contrar riscă "un adevărat exod al banilor străini către destinații mai favorabile cum este Bulgaria".

"România are nevoie că de aer de o strategie de atragere a investițiilor străine, focusată pe nevoile companiilor, de la terenuri și utilități la facilități fiscale. Fără un asemenea demers, riscăm să asistăm la un adevărat exod al banilor străini din România către destinații mai favorabile cum este Bulgaria, țară care de la 1 ianuarie intră în zona euro.

Citește și:

Avem nevoie aă de aer de un plan de țară în acest domeniu având în vedere că situația investițiilor străine a devenit alarmantă. Subscrierile de capital străin nou sunt la un minim istoric, iar retragerea banilor prin profituri la un maxim istoric. Datele statistice, prezentate astăzi la o conferință economică, arată că dacă acum 10 ani, intrau în Romania aprox. 3,5 mld. euro anual și ieșeau cam tot atâția, în 2024 am avut intrări de capital de numai 0,6 mld.euro și ieșiri de 12 miliarde de euro.

Adrian Negrescu: Cu suveranismul economic, în câțiva ani vom plânge de foame

Altfel spus, pe lângă faptul că nu mai intră bani noi, nu se mai reinvestesc profiturile în România. Sper să ne trezim până nu va fi prea târziu. Eliminarea taxei pe stâlp, a impozitului pe cifra de afaceri a marilor companii, stimularea accesului la capital ieftin de lucru, sunt printre măsurile esențiale.

Nu cu ajutoare de stat, cu granturi cu dedicație către firmele prietene vom rezolva problema investițiilor în România, ci cu un plan coerent care să contureze un cadrul fiscal predictibil și soluții economice atractive pentru străini – terenuri concesionate pe perioade lungi de timp, scutiri de impozite pe terenuri și clădiri, credite fiscale, programe gratuite de pregătire a forței de muncă etc. Cu suveranismul economic, în câțiva ani vom plânge de foame", a scris Adrian Negrescu pe pagina lui de Facebook.