Budanov, şeful Serviciului de Informaţii din Ucraina: În Rusia nu vor avea loc proteste

Şeful Direcţiei Principale de Informaţii (GUR) din Ministerul Apărării de la Kiev, Kiril Budanov, a declarat că majoritatea ruşilor susţin războiul din Ucraina, inclusiv atacurile cu rachete asupra infrastructurii civile din această ţară. Prin urmare, consideră Budanov, în Rusia nu vor avea loc manifestaţii anti-război.

"Rusia susţine, practic, toate aceste acţiuni. Acest lucru este adevărat şi nu trebuie să credem că Putin (Vladimir Putin, preşedintele rus, n.r.) singur este atât de rău, iar toţi ceilalţi pur şi simplu nu ştiu ce să facă. Ei ştiu, ştiu şi înţeleg foarte bine. Poate că aceasta este o consecinţă a propagandei pe termen lung..." , a explicat Budanov, într-un interviu pentru RBC.

Potrivit oficialului, ruşii susţin, practic, tot ceea ce se întâmplă în Ucraina, inclusiv atacurile cu rachete asupra civililor.

"Suntem în secolul XXI, nu mai este aşa greu să aflăm, să deschidem reţelele sociale şi să le citim comentariile (ruşilor, n.r.). Acolo nu mai scriu Putin sau Patruşev (Nikolai Patruşev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, n.r.). Ei (ruşii, n.r.) susţin (războiul, n.r.), aşa că acolo (în Rusia, n.r.) nu vor avea loc acţiuni de protest", a mai afirmat şeful serviciilor de informaţii militare ucrainene.

În plus, Budanov a subliniat că elita economică rusă, care a suferit destul de mult din cauza războiului din Ucraina, aşteaptă momentul potrivit pentru schimbarea liderului de la Kremlin, scrie RADOR.

Şeful serviciului de informaţii, optimist că la anul se încheie conflictul. Soluţia găsită

Şeful Direcţiei Principale de Informaţii (GUR) din Ministerul ucrainean al Apărării, Kiril Budanov, susţine că războiul cu Rusia ar trebui să se încheie prin revenirea Ucrainei la graniţele sale din 1991. Potrivit oficialului, acest lucru s-ar putea întâmpla anul viitor.

Budanov este convins că primele rezultate vizibile ale momentului de cotitură în războiul din Ucraina vor apărea în luna august a acestui an.

"La sfârşitul anului, să zicem, va fi o stare în care ostilităţile active se vor reduce suficient de mult. Dar acesta nu va fi încă sfârşitul (războiului, n.r.), trebuie să înţelegeţi corect ce spun" - a explicat Budanov, într-un interviu pentru RBC.

Şeful serviciilor de informaţii militare ucrainene a remarcat că va considera sfârşitul războiului revenirea ţării sale la graniţele din 1991.

"Acesta va fi sfârşitul întregii aventuri pe care a întreprins-o Rusia" - a afirmat şeful GUR. Întrebat de un jurnalist când s-ar putea încheia războiul, Budanov a răspuns: "Consider că anul viitor", conform Rador.

Aproape un milion de ucraineni, rămaşi pe drumuri din cauza războiului

Agenţia ucraineană RBC face un bilanţ sumbru al războiului. Sute de copii au murit din cauza invaziei lansate în februarie de Federaţia Rusă, iar aproape un milion de ucraineni au rămas fără case.

Între timp, Rusia susţine că a ocupat ultimul oraş care se mai afla sub controlul armatei ucrainene din provincia Luhansk, notează Politico. Publicaţia americană comentează că acest lucru aduce Moscova mai aproape de îndeplinirea obiectivului de a ocupa întreaga regiune Donbas. New York Times observă că preşedintele rus Vladimir Putin pare să-şi fi reintrat în formă în această lună. Dacă la începutul războiului, Putin părea încordat, furios, ba chiar şi dezorientat, acum el se arată relaxat, calm şi sigur pe sine. În prezent, strategia lui Putin pare să fie aceea de a aştepta evoluţia lucrurilor. El se aşteaptă ca dârzenia Occidentului să slăbească, iar guvernul ucrainean să se prăbuşească, remarcă New York Times. Observatorii realităţilor ruseşti avertizează însă că el încearcă să minimizeze pericolele care sunt încă în creştere. Ucraina nu dă semne că ar capitula, NATO rămâne unit şi se extinde, iar în Rusia efectele războiului ar putea lua o direcţie la care el nu s-ar aştepta, mai scrie New York Times, conform RADOR.

