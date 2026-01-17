Tinu Sebeşanu, antreprenor cu peste trei decenii de experiență în turism, ospitalitate și dezvoltare imobiliară, critică faptul că oraşul nu are un plan urbanistic general.

"Cred că am rămas singura capitală fără un plan urbanistic. Nu ştim încotro se duce oraşul ăsta şi ce vrem de la el. Trebuie să ne gândim că probabil în următoarele decade oraşul va ajunge la 5 milioane de oameni. Deci noi trebuie să pregătim oraşul pentru 5 milioane de oameni, nu pentru cele 3 milioane de azi. Mă refer la zona metropolitană.

Asta e realitatea. Oraşul e blocat azi! Avem speranţe că poate intrăm şi noi în normalitate, dar până azi asta se întâmplă. Pe lângă faptul că procesul este foarte greoi, blocajele sunt abuzive. Sperăm să se termine această telenovelă pe care am avut-o în ultimii 5 ani de zile şi să intrăm în normalitate.

Am avut întâlniri formale cu cei mai mulţi candidaţi la Primăria Generală. Am pus problemele pe masă, de acum să vedem ce vrea să facă şi ce poate să facă", a declarat Tinu Sebeşanu la DC News.

Dezvoltarea Bucureştiului, cheia rezolvării deficitului României?

"Dacă înţeleg bine, dvs spuneţi că dacă măcar Bucureştiul s-ar debloca, PIB-ul ar creşte atât de mult încât s-ar rezolva deficitul?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Noi am făcut un studiu pe care l-am şi publicat. Administraţia locală trecută din Bucureşti a pierdut în jur de un miliard din acest blocaj, bani cu care s-ar fi putut rezolva multe probleme ale oraşului. Vorbesc aici de PMB, nu de primăriile de sectoare. PMB-ul a atacat PUZ-urile tuturor sectoarelor, i-a blocat cam pe toţi. A fost o decizie în decembrie, finală, care spune că a fost abuziv acest lucru. Tot ce a făcut PMB când a blocat PUZ-urile a fost abuziv, pentru că nu avea cădere să facă aşa ceva", a declarat Tinu Sebeşanu.