€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Bucureştiul ar putea ajunge la 5 milioane de locuitori, dar nu e pregătit
Data actualizării: 19:23 17 Ian 2026 | Data publicării: 19:19 17 Ian 2026

EXCLUSIV Bucureştiul ar putea ajunge la 5 milioane de locuitori, dar nu e pregătit
Autor: Florin Răvdan

trafic iarna zapada Trafic de iarnă în București. Sursa foto: Agerpres

În următorii ani, populaţia Capitalei ar putea creşte simţitor, până la 5 milioane de locuitori. Oraşul, însă, nu este pregătit de acest lucru din punct de vedere al infrastructurii.

 

Tinu Sebeşanu,  antreprenor cu peste trei decenii de experiență în turism, ospitalitate și dezvoltare imobiliară, critică faptul că oraşul nu are un plan urbanistic general. 

"Cred că am rămas singura capitală fără un plan urbanistic. Nu ştim încotro se duce oraşul ăsta şi ce vrem de la el. Trebuie să ne gândim că probabil în următoarele decade oraşul va ajunge la 5 milioane de oameni. Deci noi trebuie să pregătim oraşul pentru 5 milioane de oameni, nu pentru cele 3 milioane de azi. Mă refer la zona metropolitană. 

Asta e realitatea. Oraşul e blocat azi! Avem speranţe că poate intrăm şi noi în normalitate, dar până azi asta se întâmplă. Pe lângă faptul că procesul este foarte greoi, blocajele sunt abuzive. Sperăm să se termine această telenovelă pe care am avut-o în ultimii 5 ani de zile şi să intrăm în normalitate. 

Am avut întâlniri formale cu cei mai mulţi candidaţi la Primăria Generală. Am pus problemele pe masă, de acum să vedem ce vrea să facă şi ce poate să facă", a declarat Tinu Sebeşanu la DC News. 

Dezvoltarea Bucureştiului, cheia rezolvării deficitului României? 

"Dacă înţeleg bine, dvs spuneţi că dacă măcar Bucureştiul s-ar debloca, PIB-ul ar creşte atât de mult încât s-ar rezolva deficitul?", a întrebat Bogdan Chirieac. 

"Noi am făcut un studiu pe care l-am şi publicat. Administraţia locală trecută din Bucureşti a pierdut în jur de un miliard din acest blocaj, bani cu care s-ar fi putut rezolva multe probleme ale oraşului. Vorbesc aici de PMB, nu de primăriile de sectoare. PMB-ul a atacat PUZ-urile tuturor sectoarelor, i-a blocat cam pe toţi. A fost o decizie în decembrie, finală, care spune că a fost abuziv acest lucru. Tot ce a făcut PMB când a blocat PUZ-urile a fost abuziv, pentru că nu avea cădere să facă aşa ceva", a declarat Tinu Sebeşanu. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bucuresti
populatie
romania
tinu sebesanu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat acum 33 minute
Cinci morţi în două avalanşe produse în Austria
Publicat acum 58 minute
Patriarhia Română, reacţie la decesul teologului Răzvan Ionescu
Publicat acum 1 ora si 12 minute
E mai frig decât e normal în ianuarie. Climatologul Roxana Bojariu, precizări despre vreme
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Donald Trump anunţă tarife pentru Danemarca şi ţările care o sprijină în Groenlanda
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close