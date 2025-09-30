În cadrul emisiunii s-a discutat despre importanța dermatocosmeticii și s-au oferit detalii despre cea de-a doua ediție a Congresului Dermatocosmetic, care va avea loc pe 30 și 31 octombrie la București.

Moderatoarea Mirela Vescan a subliniat rolul fundamental pe care dermatocosmetica îl are în sănătatea pielii, mai ales în rândul tinerilor.

„Dermatocosmetica este domeniul unde se întâlnesc cosmeticienele cu medicii dermatologi și din colaborarea lor această știință rezolvă foarte multe probleme reale ale pielii. Situația cu acneea este gravă, mai ales în zona publicului tânăr, pentru că nu știu unde să afle informații și netul e plin de sfaturi și toți sunt postați”, a declarat Mirela Vescan.

Pornind de la această realitate, emisiunea a deschis subiectul unui eveniment major dedicat atât profesioniștilor din domeniu, cât și celor interesați de frumusețe și sănătatea pielii.

Congresul Dermatocosmetic, ediția a doua: un format inovator

Invitata emisiunii, Ana Maria Mărgineanu, a explicat că evenimentul se va desfășura pe 30-31 octombrie la Fenicia Grand Hotel din București, după ce prima ediție, organizată la Iași, a avut un real succes.

„Ne bucurăm foarte tare pentru această fuziune pe care reușim acum să o mai construim, să mai punem o cărămidă prin cea de-a doua ediție a Congresului Dermatocosmetic. Prima ediție am avut-o anul trecut la Iași. A fost o ediție pilot și ne-a surprins și pe noi organizatorii acest eveniment”, a precizat specialistul.

Anul acesta, congresul vine cu un concept nou, unic pe piața de profil. Pe lângă prezentările clasice ale speakerilor, participanții vor avea acces la expoziții, demonstrații de proceduri, lansări de tehnologii și produse.

„Am simțit nevoia din cerința participanților la mai mult. Vom avea mai multe săli, prin care organizăm diverse tipuri de activități. Avem și partea de expoziție, care s-a cerut mult, pentru a vedea trendurile și ce vine nou. De asemenea, amenajăm la cel mai înalt standard partea de demonstrații, unde se poate vedea cum se lucrează pe anumite aparate sau cum sunt anumite protocoale de lucru și produse noi, care încă nu există la noi pe piață”, a adăugat Ana Maria Mărgineanu.

Eveniment deschis profesioniștilor și publicului interesat

Congresul Dermatocosmetic se adresează în principal specialiștilor – cosmeticieni, dermatologi și experți în frumusețe. Totuși, organizatorii au sesizat un interes crescut din partea persoanelor care nu activează în domeniu, dar care vor să descopere mai mult.

„Avem public avizat, dar am sesizat anul acesta o cerere mult mai mare a persoanelor care încă nu lucrează, nu activează în domeniu, dar își doresc. Am găsit deja o formulă prin care să le permitem accesul, mai ales în zona liberă a spațiului expozițional. Venind acolo în timpul evenimentului, pot accesa pe ziua respectivă și sala de speaker, prezentări la scenă sau partea de demonstrații”, a subliniat Ana Maria Mărgineanu.

Un alt punct de atracție al congresului îl reprezintă masterclass-urile, prin care participanții vor putea pleca acasă cu cunoștințe practice și aplicabile imediat.

„Noi ne dorim foarte tare ca participanții noștri să nu plece din evenimentul nostru fără minim cinci terapii deja învățate, pe care le pot introduce imediat în cabinete, fără o investiție prea mare. Adică investiția participării în eveniment să poată fi recuperată cât mai repede”, a punctat specialistul.

Prin formatul său interactiv și diversificat, evenimentul își propune să ofere răspunsuri la întrebările actuale ale pieței și să creeze punți între specialiști și publicul larg.

VIDEO